Jõhvi balletifestival saab hoo sisse

Jõhvi balletifestivali juhi Piia Tamme sõnul on märgilise tähendusega, et just juubelifestivalile saabuvad esimest korda külalised väljastpoolt Euroopat. "Meil on hea meel, et balletifestivalil on kujunenud oma publik mitte ainult Virumaal, vaid üle kogu Eesti, ning tasapisi on Jõhvi jõudnud ka rahvusvahelisele tantsumaailma kaardile," lisas Tamm.

2008. aastal asutatud Pekingi kaasaegse tantsu teatrit juhivad kunstiliselt koreograaf Wang Yuanyuan ning kunstnikud Tan Shaoyuan ja Hanjiang. Teater teeb igapäevaselt rahvusvahelist koostööd tunnustatud dramaturgide, muusikute ning kunstnikega, rikastades muusikateatrit kõrgtasemel etendustega ning esindades Hiina kaasaegset tantsukunsti kõrgeimal tasemel. Pekingi kaasaegse tantsu teater tutvustab Aasia kaasaegset koreograafiat lühiballettide õhtul, mis koosneb kolmest loost: "Hüvastijätu varjud" kujutab tehnomuusika saatel naistantsijaid kui mehaanilisi nukke või roboteid; "Mürk – roheline õun" jutustab inimeste reaktsioonist sageli saatuslikule mürgile, armastusele; "Ööbik ja roos" on lugu Oscar Wilde’i samanimelise jutustuse ainetel.

Gruusia riigiballett (Thbilisi Zakaria Paliašvili nimeline riiklik ooperi- ja balletiteater) esindab sel korral klassikalist tantsukoolkonda, tuues kahel õhtul vaatajateni tantsumaailma legendide lavastused: 5. mail on kavas Mihhail Fokini lühiballettide õhtu: "Chopiniana", "Roosi vaim" ja "Tulilind"; 6. mail on Gruusiast pärit kultuskoreograafi George Balanchine’i lühiballettide õhtu: "Serenaad", "Concerto Barocco" ning gruusia rahvamuusikal põhinev Juri Posohhovi "Sagalobeli".

2004. aastal, pärast Gruusia kodusõja lõppu, kutsus toonane Gruusia Vabariigi President Saakašvili Ameerikast koju Nina Ananiašvili, tehes priimabaleriinile ettepaneku asuda juhtima Thbilisis noore riigi ballettitruppi. Ananiašvili juhtimisel on Gruusia riigiballeti trupp kasvanud saja tantsijani ning teatri repertuaar enam kui kolmekümne klassikalise ning kaasaegse balletilavastuseni. Tänaseks teeb rahvusvaheliselt etendusi andev ning ülemaailmse tuntusega balletitrupp tihedat koostööd kogu maailma koreograafidega.

Jõhvi balletifestivalil on etenduste kõrval hulgaliselt balletiga seotud kõrvalprogramme. Oodata on Eestist pärit rahvusvahelise tunnustuse pälvinud balletifotograafi Jack Devant’i näitust ning Diana Denissova ja Mammu Couture’i moe-showd. Iga aastaga kogub hoogu laste- ja noorte eriprogramm, toimub suur laste balletigala, balletiteemaline joonistusvõistlus koolidele, tantsufilmide eriprogramm, meisterdamise töötoad jpm.

Jõhvi balletifestivali külastab igal aastal keskeltläbi 2000 huvilist.

Kümnes Jõhvi balletifestival toimub 29. aprillist–7. maini.