Täna Jazzkaarel: Armeenia pianist Tigran Hamasyan ja virtuoos Adnan Joubran

Jazzkaare eelviimane päev toob Telliskivi lavalaudadele põnevat muusikat Armeeniast, Leedust, Palestiinast, Rumeeniast, Inglismaalt ning Eestist. Kell 14.00 üllatavad Nuku koor ja ETV tütarlastekoor flash mobi vormis inimesi Siim Aimla spetsiaalselt kirjutatud looga "Kaardiga või kaardita".

Päeva alustab kell 16 Vaba Laval Pariisis elav Palestiina taustaga Adnan Joubran. Ta pakub stiile ühendavat ja vaimu ülendavat muusikat, mida kannab maailma austav ja armastav vabalt lendlev hing. Ansambli liider, oudivirtuoos Adnan Joubran on mänginud vaimustunud publikule nii legendaarses Pariisi Olympia Music Hallis kui New Yorgi Carnegie Hallis. Oma kvintetiga võitis ta 2016. aasta oktoobris Santiago de Compostelas Hispaanias Womexi nõudliku kuulajaskonna südamed.

Kell 17.30 astub Punases Majas lavale Silent Blast Quintet, mille moodustas Leedu üks tunnustatumaid jazzmuusikuid saksofonist Vytautas Labutis koos oma õpilastega Vilnius Balys Dvarionas muusikakoolist. Grupi iseloomulikeks joonteks on mängulisus, entusiasm ja energia, mida hoiab koos tugev ansamblitunnetus ja distsipliin. Nende värvikasse repertuaari kuulub nii jazzistandardeid kui ka originaalloomingut. Nad peavad end avatud energiaga kollektiiviks, kelle eesmärgiks on areneda ja edasi liikuda.

Klaverimuusika armastajate maiuspalaks on kell 19.00 Vaba Laval esinev Pariisis resideeruv armeenia pianist ja helilooja Tigran Hamasyan, kes on 30. eluaasta künnisel saavutanud tuntuse oma generatsiooni ühe unikaalsema ja silmapaistvama jazzpianistina. Tema jõuline muusika on üllatusterohke – ebatavaline kooslus etnomuusika elementidest, minimalistlikust elektroonikast, jazzist ja rokist, tormiliselt vahelduvate taktimõõtude, dünaamika ja akustilistest elektroonilistesse sulanduvate toonidega. Teda võib teenitult pidada jazzi üheks tulihingelisemaks pianistiks, kellele meeldib luua fantaasiaküllaseid stiiliseoseid, liites rikkaliku armeenia muusikapärandiga bebopi, thrash metali ja dubstepi elemente.

Kell 20.30 võlub Punane Majas kuulajaid Kölnis resideeriv Rumeenia päritolu lauljanna Alice Francis, kes on üks tulisemaid uustulnukaid moodsa elektro-svingi skenes. Oma energiliste muusikaliste etteastetega, mille panevad särama retrolikud kostüümid ning pungid lavakaaslased, astub ta kindlasti kaasaegse svingi stiiliuuendajate esirinnas. Tekno- ja hausipõhise elektro-svingi koolkonnast eraldiseisvana eelistab ta oma lähenemist nimetada neo-charlestoniks.

23.00 esineb Vabal Laval kollektiiv Henry Wu presents: The Kamaal Williams Ensemble featuring Mcknasty, Henry Wu, Tom Driessler, Diana Adelaide Rocha De Brito. Ansambli moto on luua meelt ja keha liigutavat jazzi ja taaselustada jõuline sära, mis muusikute arvates on kaasaegses jazzis muutunud aina haruldasemaks. Nende album on toonud tagasi 1970ndate elektrit täis eksperimentaalsed ja julged kõlad, kus kohtuvad Herbie Hancock, Miles Davis, Billy Cobham ja Mahavishnu Orchestra. Paljud nende lood on sündinud spontaanselt ja sellisena ka salvestatud, jättes palade kulgemise ja kompositsiooni vabaks ja loomulikuks. "Black Focus" on album, mis tutvustab kuulajatele sümbioosi jazzi ajaloost ja uudsetest kõladest, vaadates julgelt briti jazzi tulevikku.

Päeva lõpetab Punases Majas kell 00.00 tantsuliselt Eesti põrandaaluse jazz-funki vedaja Estrada Orchestra. Tallinnast pärit groove-improviseerijate grupi avatud žanripiirid sisaldavad nii psühhedeelseid biite kui ka avantgardsemaid noote – koosseisu hingesugulasi leiab eelkõige 1960-1970ndate pulbitsevast muusikapärandist. Oma toetust värskele nähtusele on üles näidanud antud stiili tähtsamad eestkõnelejad nagu Shawn Lee, Greg Foat ja Alain Mion. Viimase sõnul meenutab ansambli teine album Herbie Hancocki "Mwandashi" ja "Sextandi" ajastut koos Bennie Maupiniga.