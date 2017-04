Galerii: Eesti ja Prantsusmaa allkirjastasid filmileppe

Edaspidi on kahe riigi filmitootjatel hõlpsam koostööd teha, sest filmilepinguga reguleeritakse riikliku kaastootmise korralduslikud ja õiguslikud küsimused.

Filmikoostööleppe valmistasid ette kultuuriministeerium, välisministeerium ja Eesti filmi instituut ning Prantsuse filmi instituut ja Prantsusmaa välisministeerium. Leppe rakendajateks jäävad kummagi riigi filmiinstituudid.

Seniajani on prantslased eri riikidega sõlminud 56 analoogset kaastootmise lepingut. Eesti jaoks on see neljas filmi- ja audiovisuaalteemaline rahvusvaheline kokkulepe Hiina, Iisraeli ja Korea järel.