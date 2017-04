Eesti rahvusballett tähistab tantsupäeva galakontserdiga

Galal on publiku ees Filipa de Castro ja Carlos Pinillos Portugali rahvusballetist, Eesti rahvusballeti tantsijad Luana Georg, Jevgeni Grib, Denis Klimuk, Marta Navasardyan, Zachary Rogers, Alena Shkatula, Sergei Upkin, Elisabetta Formento, Carlos Garcia, Ali Urata ja Marita Weinrank ning Alexander Germain Drew, Maria Engel, Brandon Alexander ja Tarasina Masi Vanemuise balletist. Balletigala kunstiline juht on Toomas Edur.

Ettekandele tulevad säravad numbrid klassikalistest ballettidest nagu "Bajadeer", "Giselle", "Korsaar" ja "Don Quijote". Lisaks võib näha eesti kaasaegse tantsu uudisloomingut - maailmaesmaettekandele tuleb Alena Shkatulale ja Denis Klimukile lavastatud duett "Chase", mille koreograaf on Toomas Edur, muusika aga eesti elektronmuusikult Bisweed. Jevgeni Grib ja Marta Navasardyan tantsivad duetti "Sharps and Flats" Sasha Pushkini muusikale, mis sündis eelmisel kevadel koreograafiliste etüüdide kava "Pööningtants" raames. Marita Weinrank esitab Eduri loodud soolonumbri "Täna ma laulan" ning temaga koos on laval regilaulik Kairi Leivo.

Rahvusvahelise tantsupäeva traditsiooni kutsus 1982. aastal ellu UNESCO rahvusvaheline tantsunõukogu, et tähistatada prantsuse tantsija ja ballettmeistri Jean-Georges Noverre’ sünnipäeva. Jean-Georges Noverre' (1727-1810) loetakse akadeemilise koreograafia alusepanijaks. Tantsupäeva tähistamine annab märku, et tantsukogemus on omaette väärtus ja selle kunstialaga tegelemise või sellest osasaamisega alustada ei ole mitte kunagi hilja.