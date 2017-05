Priit Kuuse muusikakroonika: Eesti muusikud maailmas. Aprill 2017

1. aprill Utrechti toomkirikus Hollandis on ettekandel Arvo Pärdi "Passio", esitajaiks Utrechti toomkiriku koor ning solistid, juhatab Remco de Graas. Pärdi esitusi veel: 1. aprill Šveitsis Chippis'e Saint Urbaini kirikus kõlavad "Adam's Lament", "L'abbé Agathon" ja "Salve Regina", esitavad Arianna Savall, Ensemble Vocal de Saint-Maurice ja Ensemble Fratres, juhatab Pascal Grittin, kava kordus 2. aprillil Saint-Maurice'i katedraalis; samuti Šveitsis Peseux' Catholique romaine'is ja 2. aprillil Temple de Dombresson'is on ettekandel "Zwei Beter", esitajaks vokaalansambli Novum Castellum naisrühm Gabriel Ducommun'i juhatusel; USAs Kenoshas (WI) Carthage College'i Siebert Chapelis on ettekandel "Stabat Mater", esitajaiks Belle Ensemble'i kolm vokalisti ja kolm instrumentalisti, 2. aprillil kordub kava Doveris (WI) St. Mary's Catholic Churchis; Madridis Maravillase Jumalaema kirikus laulab Coro Francis Poulenc "Magnificati", juhatab Blanca Anabitarte; UK-s Warringtoni Holy Trinity Churchis mängivad 22-aastane hinnatud Isabel Williamson tšellol ja Jonathan Ellis klaveril "Fratrest"; Malmö Ooperi fuajees Rootsis on ettekandel "Mozart-Adagio", esitavad Anna Grane, Hege Waldeland ja Max Lörstad (klaver).

1. aprill Mari Poll esineb Norras Stavangeri Sümfooniaorkestri kontsertmeistrina kammerkontserdil koos orkestri liikmetega, kavas J. M. Krausi "Viini flöödikvintett" D-duur ja Beethoveni Keelpillikvartett op. 18 nr 4 c-moll.

1.-4. aprill Arvo Pärdile pühendatud rahvusvaheline konverents USAs New Yorkis, mis kannab nimetust "Sounding the Sacred". Korraldajaiks on Püha Vladimiri õigeusu teoloogiline seminar ja Fordhami ülikooli õigeusu kristluse uurimise keskus. Peaesinejaid Fordhami ülikoolis on konverentsil 12, nende seas ka EMTA muusikateaduse professor Toomas Siitan. Konverentsi kontserdil Holy Trinity Churchis on esitamisel Pärdi "Stabat Mater", "Trivium", "De profundis" ja "Saara oli 90-aastane".

1.-6. aprill Risto Joost dirigeerib 1. aprillil Magdeburgi Johanniskirches ja 2. aprillil Leipzigi Gewandhausis Mozarti kava - "Ave verum corpus" KV 618, Sümfoonia nr 41 "Jupiter" KV 551 ja Missa c-moll KV 427, esitajaiks Kesk-Saksa raadio MDR Leipzigi sümfooniaorkester ja koor koos solistidega. 2. aprilli kontserdi kannab otse üle raadios programm MDR Kultur. 6. aprill on Joostil lihavõttekontsert Taanis Odense Sümfooniaorkestriga Sankt Hans Kirkes, samuti Mozarti muusikast: sümfoonia a-moll "Odense", "Vesperae solennes de confessore" KV 339 ja "Kroonimismissa" C-duur KV 317, kaastegev Odense Filharmoonia koor, solistide hulgas sopran Ekaterina Bakanova.

1.-23. aprill Mihhail Gerts juhatab Theater Hagenis 1. ja 23. aprill Donizetti "Lucia di Lammermoori" etendusi, lavastuse on teinud Thomas Weber-Schallauer, nimiosas

Cristina Piccardi. 13. aprill on tal kontsert Nürnbergi Sümfoonikutega, juhatades ühena kolmest Saksa Muusikanõukogu dirigentide foorumi stipendiaadist lõppkontserti orkestri residentsis Nürnbergi Kongresshalle Musiksaalis. Kavas on Prokofjevi Sümfoonia nr 1 op. 25, Schumanni Avamäng, Skertso ja Finaal E-duur op. 52 ning Beethoveni Sümfoonia nr 8.

1.-30. aprill Ain Angeri esinemised. 1. ja 4. aprillil laulab Ain Anger solistina Wagneri ooperi "Jumalate hämarik" kontsertetendustel Tokyo kevadfestivalil Hageni osas. Ettekanded Tokyo Bunka Kaikani saalis NHK sümfooniaorkestri (kelle peadirigent praegu Paavo Järvi) ja Tokyo Opera Singersi osalemisel, dirigeerib Marek Janowski. 14. aprillil esineb Anger Läti Rahvusooperis Riias Oroveso osas V. Bellini ooperi "Norma" kontsertetendusel, dirigeerib Gaetano d'Espinosa. 30. aprill on Ain Angeril laulda Fasolti osa Wagneri "Reini kullas" Viini Riigiooperis, kus Sven-Eric Bechtolfi lavastust dirigeerib Peter Schneider.

1.-30. aprill Katrin Targo 13 solistiesinemist (12 ülesastumist kontsertidel Viinis ning üks ooperietendus Tšehhimaal). 1. ja 7. aprill Viennissimo Show Viini lähistel Traiskirchenis; 8., 11., 14. ja 22. aprill solistina Mozarti Requiemi ettekandeil Viini Karlskirches, mängib Orchester 1756, laulab Chor Cantus XVII, juhatab Martin Jaques Garand; 15. ja 23. aprill Wiener Residenzorchesteri kava solistina Palais Auerspergis; 16. aprill Viini Jesuitenkirches, kus ettekandel on C. M. von Weberi "Jubelmesse" ning "Alleluia" Mozarti teosest "Exsultate, jubilate", Katrin Targo kõrval sopranisolistina on solistideks veel Melody Wilson (USA), Gernot Heinrich ja Andreas Jankowitch (mõlemad Austriast), orkestriks Consortium Musicum Alte Universität, dirigent Christian Birnbaum; 17. aprill on esinemispaigaks kuulus Stephansdom (Toomkirik) koos raadioülekandega: Mozarti Orgelsolomesse ja Händeli "I Know That My Redeemer Livet" koos Domorchesteri ja Domchoriga, dirigendiks Markus Landerer, solistid Katrin Targo kõrval veel Nina Edelmann, Gernot Heinrich ja Andreas Jankowitch; 18. aprill Augustinerkirches kavas Schuberti Missa in G, esinevad Kirchenmusik St. Augustini kollektiivid, dirigeerib Thomas Böttcher; 26. aprill on järjekordne ooperietendus Tšehhias Plzeňi Teatris Tatjana osas Tšaikovski "Jevgeni Oneginist"; 30. aprill laulab Targo Wiener Residenzorchesteri kavas Viini Kontserdimajas, dirigendiks Pierre Pichler.

2. aprill Moskvas, kontserdipaigaks Immaculate Conceptioni katedraal, on kavas Arvo Pärdi "Berliner Messe", esitavad Gnessinite nim. Muusikaakadeemia kammerkoor ja organist Garri Jepikjan, juhatab Pjotr Savinkov; Berliinis Zehlendorfi Pauluse kirikus kõlab Pärdi "Stabat Mater", esitajaiks kammerorkester Berliner Cappella ja Zehlendorfi Pauluskantorei; Hollandis Apeldoorni Doopsgezinde kirikus esitavad Nico Lammerseen viiulil, Karin Volmer klaveril ja Cappella Calluna Pärdi "Peegli peeglis" ja "Da pacem Domine", juhatab Marieke Lodder.

2.-24. aprill Annely Peebo esineb Viini Volksoperis Afra osatäi tjana A. Catalani ooperis "La Wally", Aron Stiehl on lavastajaks, Marc Piollet dirigendiks, ooper on aprillis kavas viiel õhtul. 16. ja 24. aprill on esitamisel J. Straussi operett "Nahkhiir", A. Peebo vürst Orlofsky osas.

2.-28. aprill Hendrik Vestmannil on aprillis juhatada kolm etendust kahes teatris Saksamaal: 2. aprill Mannheimi Riigiteatris Mozarti "Così fan tutte" (lavastanud Jens-Daniel Herzog) ning oma koduteatris Oldenburgi Riigiteatris Wagneri ooper "Reini kuld" (lavastajaks Paul Eszterhazy) etendustega 8. aprillil ja 24. aprillil.

2.-29. aprill Alfia Kamalova esinemised Saksamaal Gelsenkircheni muusikateatris. 2. ja 23. aprill Katja osas M. Weinbergi ooperis "Die Passagierin", lavastanud Gabriele Rech, dirigent Valtteri Rauhalammi (uuslavastuse esietendus toimus jaanuaris). 29. aprill Mozarti "Don Giovanni" uuslavastuse esietendusel laulab ta Donna Anna osas, Ben Bauri lavastust dirigeerib Rasmus Baumann, nimiosas Piotr Prochera.

2.-30. aprill Hando Nahkuri ülesastumised USAs Dallase Christ Lutheran Churchis (CLC, TX): 2. aprill koostöös Suzanne Dunkelberg ja CLC koor, 5., 9., 13. ja 14. aprill koos CLC kooriga, 16. aprill lihavõttekantaadid koos CLC kooriga, 23. aprill CLC kooriga, solistideks Fred Hosey, Krugers, K. Dzigun, S. Ilagan, 30. aprill koostöös Laura Haynie ja CLC koor.

3. aprill Kremerata Baltica mängib oma mitme juubeli kavas Riias Suure Gildi saalis Martynas Stakionise juhatusel, ettekandel ka Arvo Pärdi "Tabula rasa" ja "Greater Antiphons", solistideks Gidon Kremer, Tatjana Grindenko ja Reinut Tepp.

3. aprill Ukraina Rahvuslik kammeransambel Kiievi Solistid esineb Kiievi Filharmoonias Erki Pehki juhatusel, kõlavad Heino Elleri "Viis pala kammerorkestrile", Arvo Pärdi "Trisagion" ja Jaan Räätsa Kontsert kammerorkestrile op. 16, samuti Toru Takemitsu ja Béla Bartóki looming.

3.-29. aprill Erkki-Sven Tüüri teoste ettekanded. 3. aprill mängib Meitarn Ensemble Iisraelis Tel Avivi Muusikakonservatooriumis oopust "Lamentatio". 5. aprillil esitatakse pala "Lighthouse" Leedus Klaipėda kontserdimajas, mängib Sinfonietta Rīga Normunds Šnē juhatusel. 5.-8. aprillil kõlab Ensemble Reflektori ettekandes teos "Rada ja jäljed", juhatab Thomas Klug, kontserdid Hamburgi Gruenspanis ja Halle 424-s, Lüneburgi muusikakooli Forumis ning Berliini Kühlhausis. 13. ja 15. aprillil dirigeerib Olari Elts USAs Tüüri oopust "De profundis" Seattle Symphony Orchestra ees, kontserdid Benaroya Halli S. Mark Taperi fondi auditooriumis. 23. aprillil mängib Helsingborgi Sümfooniaorkester Helsingborgi kontserdimajas Rootsis Sümfooniat nr 8, dirigeerib Christian Karlsen. 29. aprillil esitavad Nürnbergi Sümfoonikud Meistersingerhalles Saksamaal pala "Insula deserta", mida juhatab Lars Vogt.

4. aprill Arvo Pärdi "Passio" ettekanded: UK-s Oxfordis kirikus St. Michael at the North Gate toimub esitus solistide ja Facade Ensemble'i baasil, juhatab Benedict Collins Rice, kava kordub 6. aprillil Paddingtoni St. Jamesi kirikus, 7. aprillil Peterborough' kirikus St. John de Baptist ja 12. aprillil Ely katedraalis; UK-s Brightonis on kontserdipaigaks St. Bartholomew's Church, esitus kiriku koori ja solistide osalemisel, mida juhatab William K. Trafka; 4. ja 5. aprill: Santiagos leiab aset "Passio" Tšiili esmaettekanne, esitajaks Concerto Vocale ja solistid, juhatab Víctor Alarcón, kontserdipaikadeks Extensión UC keskus ja Campus Oriente UC. Luxembourg'i Filharmooniaorkestri projektina (kuni 3-aastastele lastele) Espace Decouverte'is mängitava kava "Blue comme le ciel" ("Sinine kui taevas") üks autoreid on ka Arvo Pärt teosega "Peegel peeglis", mille esitavad Paul Stavridis tšellol ja Ilse Stroobant klaveril (4. aprillil kaks kontserti).

5. aprill Müncheni saalis Schwere Reiter toimuval tšellist Anja Lechneri sooloõhtul kõlab esiettekandes Tõnu Kõrvitsa Süit soolotšellole. Teise esiettekandel teose "Kolm sonetti" on kirjutanud bulgaaria helilooja Georgi Arnaudov. Mõlemad teosed on pühendatud Anja Lechnerile, kellega koostöö algas Tõnu Kõrvitsal juba 2011. aastal.

5. aprill Šveitsis mängib Wettingeni kantonikooli orkester A. Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab Jenny Konrad.

5.-8. aprill Eesti muusika infokeskus osaleb Saksamaal mainekal Frankfurti Muusikamessil, kus meie keskusel on oma messiboks. Eesti kaasaegsetelt heliloojatelt on väljas enam kui 800 teost ning eriliselt tähelepandav on keskuse väljaantud uus kolmest plaadist koosnev plaadikomplekt, kus on eraldi orkestrimuusika, koorimuusika ja instrumentaalansamblimuusika, plaadid on koos mälupulkadega.

5.-30. aprill Maarja Nuudi kontserdid neljal maal: 5. aprillil Viini Kontserdimaja Mozart-Saalis Austrias, 12. aprillil Soomes Helsinki Musiikkitalos, 21. aprillil Taanis Kopenhaageni saalis Global ning 30. aprillil Iirimaal Dublinis Bray Jazz Festivalil.

6. aprill Norras esitab Stavangeri sümfooniaorkestri koor Pärdi "Salve Regina", juhatab Benyamin Bail. New Yorki Carnegie Halli Zankel Hallis esitatakse Steve Reichi kureeritud sarjas "Three Generations" Arvo Pärdi, Philip Glassi ja Steve Reichi muusikat, Pärdilt kavas "Aliinale" ja "Fratres". UK-s Huddersfieldis mängib ülikooli orkester St. Paul Hallis Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab David Milsom.

6. aprill Tuulikki Bartosik ja Linnéa Sallay esinevad kontserdiga Stockholmis Rinkebys.

6. ja 21. aprill Koit Soasepp laulab Gremini osas Tšaikovski "Jevgeni Onegini" etendustel Soome Rahvusooperis Helsinkis, Marco Arturo Marelli uuslavastust dirigeerib Mihhail Agrest Peterburi Maria teatrist.

7. aprill Andres Mustonen juhatab Bachi "Johannese passiooni" ettekannet Leedus Klaipėdas, esinejaiks solistidena Anto Õnnis (Evangelist ja tenor), Jaanika Kuusik, Evelin Ester, Valter Soosalu, Alvar Tiisler, orelil Piret Aidulo, koos Klaipėda kammerorkestri ja Tallinna poistekooriga.

7. ja 12. aprill Külli Tominga esinemised solistina Itaalias: 7. aprill Locate di Triulzis Chiesa Parrochiale's G. B. Pergolesi "Stabat Materi" ettekandel, sopranisolist Vania Pietrobattista, mängib Orchestra sinfonica dei Navigli, juhatab Andrea Fuoli; 12. aprillil Milanos Santa Maria degli Angeli kirikus, kavas Vivaldi "Stabat Mater", mängib Orchestra Nuova Cameristica.

7.-22. aprill Kristjan Järvi kontserdid Saksamaal, Itaalias ja Argentinas. 7. aprillil juhatab Kristjan Järvi Berliini Komische Operi sümfooniaorkestrit teatri saalis, kavas Charles Colemani süit filmimuusikast "The Keys", Erich Wolfgang Korngoldi Viiulikontsert D-duur op. 35, solistiks Daniel Hope, ning R. Straussi "Symphonia Domestica" op. 53. 11.-12. aprillil seisab Kristjan Itaalia rahvusraadio RAI sümfooniaorkestri (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai) ees raadiosaalis Auditorium RAI Arturo Toscanini. Kavas on Rahmaninovi Klaverikontsert nr 4 g-moll op. 40, solistiks Torino debüüdiga noor hiina pianist Ran Jia. Õhtu teises pooles on siingi R. Straussi "Symphonia Domestica". 11. aprilli kontsert kantakse otse üle programmis Radio 3 RAI. 15. aprillil multimeediakontserdil "I eat the sun and drink the rain" Argentinas on kavas vaid saksa helilooja Sven Helbigi samanimeline teos helilooja kaastegevusel, esineb Ensamble Vocal Contemporáneo del Damus, visuaalide autor on Máni M. Sigfusson. Kontsert toimub Buenos Aireses CABA (Ciudad Autonoma de Buenos Aires) linnaosas UNSAMi kunstidekeskuses. Taas Saksamaal, juhatab Järvi 22. aprillil Stuttgarti Raadio Sümfooniorkestrit Heidelbergi kevadfestivalil Heidelbergi Linnahallis. Kavas on Beethoveni Keelpillikvartett nr 11 f-moll op. 95 (Gustav Mahleri orkestriseades) "Quartetto serioso", ameerika helilooja Uri Caine'i uusteos, vokaaltsükkel "Poisi võlusarve" tekstidele ning Stravinski Süit nr 3 balletimuusikast "Tulilind". Sopranisolistina teeb kaasa Claudia Barainsky.

8. aprill Laupäevasel päeval on silmapiiril kaheksa Arvo Pärdi teoste esitust, neist neli USAs. USAs Yountville'is (CA) Napa Valley kunstidekeskuses mängivad Michael Guttmann viiulil ja Symphony Napa Valley teose "Fratres", juhatab Ragnar Bohlin; USAs Monrovias (CA) esitab San Gabriel Valley Choral Company "Salve Regina", juhatab Zanaida Robles, kontserdipaigaks Saint Luke's Church. USAs Silver Springsi (MD) kirikus Church of the Ascension esitab Takoma Ensemble "Summa", juhatab Victoria Gau; USAs Minneapolise (MN) Dunsmore Roomis mängaprillad Andrea Stern harfil ja Sara Wollen tšellol "Peeglit peeglis". UK-s Berkshire'is laulab Newbury kammerkoor (St. John's Church) Pärdi teosed "Magnificat" ja "Nunc dimittis". Pärdi "Passio" on ettekandel ka Hollandis Tilbury Teatris, esitajaiks Gesualdo Consort ja Musica Poetica. Šveitsis Thunis Schlossbergi Stadtkirches esitavad Thuner Kantorei ja organist Markus Aellig kavas "Concert for Peace" Pärdi teosed "Da pacem Domine", "Littlemore Tractus", "Magnificat" ja "Traprillium", juhatab Simon Jenny. Esitus programmi Radio Swiss Classic jaoks. Itaalias La Spezia Teatro Caprillicos esitavad Lamberto Curtoni tšellol ja Carlo Guaitoli klaveril Pärdi teosed "Peegel peeglis" ja "Fratres", kontsert XIX Viotti festaprillali programmis.

8. aprill Kaheksa Eesti naiskoori annavad kontserdi Riias Maarja Magdaleena kirikus, Ühendkoorina esitatakse eesti heliloojate laule, neli koori esinevad ka eraldi.

8. aprill Eesti Rahvusmeeskoori kontsert "Püha paik" Peterburi Jaani kirikus Mikk Üleoja juhatusel. Ettekantavateks heliloojateks on Arvo Pärt, Cyrillus Kreek, Rudolf Tobias, Mart Saar, Artur Kapp, Eduard Tubin, Gustav Ernesaks, Konstantin Türnpu.

8. aprill Rootsis Gotlandi saarel Visbys Vårdclockans kyrka's esineb Mirjam Tally elektroonikal koos kontrabassisti Jonas Nilssoniga.

8.-30. aprill Kristiina Poska esinemised Norras ja Rootsis: 8. aprill ja 21. aprill dirigeerib Poska seekord viimased etendused Norra Rahvusooperis Oslos Bizet´ "Carmenist", mille lavastuse on teinud Calixto Bieito. 30. aprill juhatab ta Rootsis Karlstadi kongressi- ja kultuurikeskuses Dalasinfonietta ja Wermland Opera orkestri ühist kontserti, mille kavas on Charlotte Bray "Black Rainbow", Britteni "Neli mereinterluudiumi" ja Elgari "Enigma variatsioonid".

9. aprill Palmipuude pühal on meil teada Arvo Pärdi muusika 11 ettekandest. Kõigepealt Hollandist. Meilegi hästituntud Daniel Reuss teeb oma kammerkoori Amsterdam Cappellaga Amsterdami Muziekgebouw aan 't IJ-s Pärdi suurteose "Kanon pokajanen" ettekande; Muziekgebouw' suures saalis mängib Holland Baroque Pärdi "Fratrest"; Hollandis Amersfoortis St. Franciscuse-Xaveriuse kirikus teeb koor Vocaliber koos solistidega Pärdi "Passio" ettekande, juhatab Rob Holleman. USAs San Franciscos (CA, Old First Church) mängivad "Fratrest" Justin Ouellet vioolal ja Hillary Nordwell klaveril. Berliini Filharmoonias esitavad "Peeglit peeglis" ja "Fratrest" Iskandar Widjaja viiulil ja Berliner Camerata. USAs Worcesteris (MA, Trinity Choir ja St. John's Schola Cantorum) on ettekandel Pärdi "Passio", juhatab Mark Mummert. "Passio" on kavas ka Saksamaal Gleesis Maria Laachi benediktiinikloostris, esitab Cappella Lacensis, juhatab Philippe Meyer. Saksamaal Konstanzi Stephankirches kõlab "Silouan's Song", esitab Kammerchor Konstanz Michael Aueri juhatusel, kava korratakse 14. aprill Šveitsis Amriswilis. Madridis San Ginési katedraalis mängib organist Loreto Aramendi "Pari intervallo". Los Angelese Filharmoonia korraldataval Reykjavíki festaprillalil (1. aprill – 4. VI) Los Angeleses laulab Schola Cantorum Reykjavík L.A. Shatto Chapelis "Nunc dimittist", juhatab Hördur Áskelsson. USAs Brooklynis (NY) First Unitarian Unaprillersalist Society saalis esitavad ühingu koor, kvartett ja solistid Arvo Pärdi teosed "The Beatitudes" ja "Salve Regina", juhatab Jason Asbury.

9.-13. aprill Pärnu Muusikakooli neidudekoor Argentum Vox saavutab Toomas Volli juhatusel XIV Budapesti koorifestaprillalil P kategoorias (modern, gospel, pop) kulddiplomi ja kategooria võitja tiitli, pääsedes kuue koori hulgas ka Grand Prix' vooru. Konkursil osaleb enam kui 30 koori 13 riigist.

10. aprill Kreekas Megaroni kontserdimajas Ateenas on ettekandel Arvo Pärdi teosed "Mozart-Adagio", "Peegel peeglis", "Summa", "Fratres", "My Heart's in the Highlands", "Stabat Mater", esitajaiks Artemis Bogri (sopran), Nikos Spanatis (kontratenor), Vassilis Kavagias (tenor) ja Ergon Ensemble, juhatab Nikos Tsouchlos. Kontsert kannab pealkirja "Adagio – Music for the Easter Tribute to Arvo Pärt". Belgias Antwerpenis laulab Flaami Raadio koor Pärdi "Nunc dimittist", juhatab Hervé Niquet, kontserdipaik on Onze-Lieve-Vrouwe katedraal.

11. aprill Brasiilias mängivad Porto Alegre sümfooniaorkester ja Dominique Bodart Belgiast trompetil Pärdi "Concerto piccolo über B-A-C-H", juhatab Claudio Cohen. Kontsert São Pedro teatris.

12. aprill UK-s Lancashire'i Blackburni katedraalis on kavas Arvo Pärdi "Passio", esitavad Samuel Hudsoni juhatusel The Renaissance Singers ja Lucerna Insieme. Holy Week Festivalil Londonis St. John's Smith Square'i kirikus laulab National Youth Chamber Choir oma kavas Pärdi pala "I Am the True Vine", juhatab Ben Parry.

13. aprill Saksamaal Bad Reichenhalli kuninglikus Kurgartenis esitatakse Pärdi "Fratrest", mängivad Thorsten Köpke vioolal ja Bad Reichenhaller Philharmonie, juhatab Christian Simonis. Portugalis Lissaboni Belémi kultuurikeskuses laulab Los Musicus de lo Tejo Pärdi "Da pacem Domine", juhatab Marcos Magalhães. UK-s Leedsi Howard Assembly Roomis esitab Opera Northi orkester Pärdi "Festina lente", juhatab Aleksandar Marković. Šveitsis laulab Zürichi Laudate Chor Pärdi pala "Morning Star", juhatab Gonzague Monney, kontserdipaik Reformierte Kirche Zürich Altstetten.

13. aprill Helsinkis Johannese kirikus toimub Bachi "Johannese passiooni" ettekanne, mida juhatab Paul Hillier. Ta on ettekandele kutsunud solistidena ka Mati Turi (Evangelist) ja Iris Oja. Esitusel teeb kaasa Helsinki Barokkorkester.

13.-15. aprill Olari Elts dirigeerib kolmel kontserdil USAs Seattle'i sümfooniaorkestrit, kontserdid Benaroya Hallis, kava alustab Erkki-Sven Tüüri teos "De profundis", seejärel Rahmaninovi "Rapsoodia Paganini teemale" (solist Steven Hough) ja Rahmaninoivi "Sümfoonilised tantsud" op. 45.

14. aprill Mati Turi on kutsutud solistiks Bachi "Matteuse passiooni" ettekandel Soomes Kokkola kirikus, dirigeerib EMO Ensemble'i ees Sakari Oramo, solistide hulgas on veel Anu Komsi, Monica Groop, Jorma Hynninen. Arvo Pärdi "Passio" ettekanne ka Kanadas Edmontoni Winspear Centre'is, esitavad Pro Coro Canada, organist Jeremy Spurgeon ja solistid Michael Zauggi juhatusel.

14. aprill Erki Pehk dirigeerib Kiievis Ukraina Rahvuslikku solistideansamblit Kyivska kamerata, kontsert Kiievi Arhitektide majas. Kavas on Arvo Pärdi "Trisagion", Jüri Reinvere Flöödikontsert, Galina Grigorjeva "Molitva" (flöödaprillersiooni esiettekanne), V. Silvestrovi "Kolm serenaadi" klaverile ja keelpillidele, solistideks on flötistid Monika Mattiesen ja Maarika Järvi, Bogdana Paprillnenko viiulil ja Dmitro Tavanets klaveril.

15. ja 16. aprill Arvo Pärdi "Festina lente" mängib USAs Santa Barbara Symphony, kontsert Granada Theatre'is, juhatab Christian Arming.

15.-30. aprill Mihkel Kütson dirigeerib koduses Krefeldi ja Mönchengladbachi teatris Saksamaal Wagneri ooperi "Lohengrin" uuslavastust (lavastuse teinud Robert Lehmeyer) 15. aprillil (esietendus) ja 22. aprillil ning Verdi ooperit "Maskiball" (lavastanud Andreas Baesler) 30. aprillil. Lisaks on tal traditsioonilised teatri orkestri Niederrheinische Sinfoniker kontserdid Krefeldis ja Mönchengladbachis 25.-28. aprillil, kavas Debussy "Fauni pärastlõuna", Charles Koechlini "Quatre poêmes d'Edmond Haraucourt", kus solistiks Sophie Witte, ning G. Mahleri Sümfoonia nr 4 G-duur.

16. aprill Stockholmis Püha Jakobi kirikus (Sankt Jacobs kyrka) leiab aset Ülestõusmispüha kontsert-teenistus, ka Eesti muusikud osalemas, sh organist Tiia Tenno.

18.-30. aprill Kai Rüütel laulab Antwerpeni Flandria ooperitrupi solistina Chaya Czernowini ooperi "Infinite Now" maailma esiettekandel (ta tegelase nimi on lihtsalt 'Mezzosopran') mille on lavastanud Luk Perceval. Külalisõhtud Belgias Genti Ooperis 18., 20., 22. ja 23. aprillil, etendused toimuvad seal festivali "Opera21" programmis. Dirigeerib Titus Engel. 30. aprill etendub lavastus juba trupi kodulaval Antwerpenis, samaviisi kolm õhtut ka maikuul, seejärel juunikuul Pariisis jne.

19.-20. aprill Ansambli Hortus Musicus kontserdid Petlemmas Andres Mustoneni juhatusel. 19. aprillil esitatakse lääne muusika kava Petlemma ülikooli kirikus (Chapel of the Divine Child Bethlehem Unaprillersity) ja 20. aprillil idamaade muusikast Petlemma rahukeskuses (Peace Center), kus kaastegevad ka Petlemma Muusikaakadeemia noored muusikud.

19., 21., 27. ja 28. aprill Paavo Järvi dirigeerib balletietendusi Milano La Scalas, laval on uus, kolmest lühiballetist koosnev õhtu: I vaatus Raveli "La Valse" muusikal, lavastanud Stefania Ballone, II vaatuse muusikaks on Bizet' noorpõlves kirjutatud Sümfoonia C-duur, mille lavastaja on Matteo Cavazzi, III vaatus tantsitakse Rimski-Korsakovi sümfoonilise süidi "Sheherazade" op. 35 muusikal Marco Messina lavastusena. Maikuul kuni 13. V järgneb sellega veel neli etendust. Mais-juunis dirigeerib Paavo La Scalas Mozarti "Don Giovanni" kümmet etendust ning kolmel maikuu õhtul kontserte, mil kavas Mahleri Sümfoonia nr 7.

20. aprill Briti kuulus kammerkoor The Sixteen laulab Harry Christophersi juhatusel Belgias Leuvenis Abdijkerk Vlierbeekis, Arvo Pärt kõrvuti William Birdi ja Thomas Tallisega, Pärdilt "The Deer's Cry", "The Woman with the Alabaster Box" ja "Nunc dimittis".

20. aprill Maano Männi juhatab Soomes Vaasa Linnaorkestri soovikontserti Vaasa Kaupungintalos.

20.-23. aprill Neeme Järvi dirigeerib nelja kontserti Chicago Sümfooniaorkestri ees Symphony Centeri Orchestra Hallis ja Wheatoni kolledži Edman Memorial Chapelis (21. aprill). Kavas on Arvo Pärdi "Fratres" (1992. a versioon sooloviiulile, keel- ja löökpillidele) ja Bartóki Viiulikontsert, solistiks CSO kontsertmeister Robert Chen. Beethoveni Sümfoonia nr 6 ("Pastoraalne") lõpetab õhtu. Neil päevil ilmub ka Neeme Järvi uus plaat tema pikaaegse koostööpartneri inglise plaadifirma Chandos märgi alt, kus Järvi juhatab ERSO ees Johann Straussi muusikat, plaat nimega "Strauss in St. Petersburg".

21. aprill Klarika Kuusk esineb klaveriõhtuga Argentinas Buenos Airese mainekas "Jockey Clubis". Kavas on Mozarti Fantaasia g-moll KV 475, Chopini valsid As-duur op. 69 nr 1 ja e-moll op. posth, Nokturn Fis duur op. 15 nr 2 ning "Fantaasia- imprompt" cis-moll, Gershwini kaks prelüüdi; Prokofjevi süidist "Romeo ja Julia" op. 75 pala "Romeo ja Julia enne lahkumist", Rahmaninovi kaks prelüüdi ning "Muusikaline moment" h-moll op. 16 nr 3, "Oktoober" ja "November" Tšaikovski "Aastaaegadest" ning "Meditatsioon" op. 72 nr 5; lisapaladena Alberto Williamsi "Milonga de dulce mirar" ja Ester Mägi "Kassari kadakad".

21. aprill Thüringeni Bachi-nädalail Saksamaal Erfurtis esitab Scottish Ensemble Jonathan Mortoni juhatusel Pärdi "Fratrest", "Kollaaži teemal B-A-C-H" ja "Summat". Londonis Kings Place'is on ettekandel Pärdi "L'abbé Agathon", esitavad Kate Royal ja Cellophony.

21.-22. aprill Kanadas Kitcheneri kultuurikeskuses mängib Kitcheneri-Waterloo sümfooniaorkester Edwin Outwateri juhatusel orkestri ja dirigendi tellimusena Riho-Esko Maimetsa uue orkestriteose "Evening Ablution" esiettekande.

22. aprill USAs Lima Veterans Memorial Civic Center'is (OH) esitavad Lima Sümfoonia koor ja orkester Pärdi "In principio", juhatab Crafton Beck. Belgias Lommeli De Soevereinis esitavad Arvo Pärdi teoseid Justus Grimm tšellol, Frank Peters klaveril ja kammerkoor Aquarius, juhatab Marc Michael De Smet: "Spiegel im Spiegel", "Da pacem Domine", "Fratres", "Palve pärast kaanonit" ("Kanon pokajanen"), "I Am the True Vine" ja "The Deer's Cry".

23. aprill Saksamaal Magdeburgi teatris esietendub balletiõhtu nimega "Kevadpühitsus", milles kasutatud ka Pärdi muusikat: "Psalom" ja Sümfoonia nr 3. Koreograaf on Gonzalo Galguera, mängib Magdeburgi Filharmooniaorkester, dirigeerib Pawel Poplawski.

24. aprill Londonis elav noor pianist Kristiina Rokashevich annab soolokontserdi Birminghami raekojas, kavas Schuberti Neli eksprompti D 935, Debussy "Estambid" ning Bartóki Klaverisonaat BB 88.

25. aprill Ansambel Estonian Voices esineb Saksamaal Leipzigi Gewandhausi Mendelssohni saalis vokaalfestaprillali "a cappella 2017" programmis, kavas on ka Arvo Pärdi muusika seaded, samas Herbie Hancock ja Horace Silver jt ning Kadri Vooranna loomingut.

25. aprill Helsinki Muusikamajas mängib Linnaorkester Arvo Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab Osmo Vänskä. Taanis Kopenhaageni Garnisoni kirikus esitab Theatre of Voices koos instrumentalistidega Pärdi teoseid: "Fratres", "My Heart's in the Highland", "Passacaglia", "Variatsioonid Ariinuška tervenemise puhul", "Kaks hällilaulu", "Peegel peeglis". Kava kannab pealkirja "The Great Beauty", kordus 27. aprillil Prantsusmaal Le Mansi Suures teatris.

26. aprill Iisraelis Rehovoti kultuurikeskuse saalis esineb Eesti ja Iisraeli muusikute grupp 'Mustonen ja sõbrad', kavas Vivaldi, Mozarti ja Šostakovitši kammeroopused.

26. aprill Saksamaal Reichenbachi Neuberinhausis kõlab Arvo Pärdi teos "Festina lente", mängib Vogtland Philharmonie David Marlow dirigeerimisel.

26.-27. aprill Risto Joost juhatab Saksamaal Heilbronnis asuvat Württembergi Kammerorkestrit, esinetakse Heilbronni kontserdi- ja kongressikeskuse "Harmonie" Theodor Heussi saalis. Kavas on Heino Elleri "Viis pala keelpilliorkestrile", Schuberti "Kuus laulu" Hans-Klaus Langeri orkestreeringus ning Tšaikovski "Souvenir de Florence" d-moll op. 70. Solistiks on sopran Mojca Erdmann, orkestri kontsertmeistriks Zohar Lerner. Kontserdid sarjast "Stimmengold".

27. aprill Itaalias Milano Teatro Dal Vermes mängib Orchestra I Pomeriggi Musicali Arvo Pärdi "Greater Antiphons", juhatab Carlo Boccadoro (samal päeval kaks kontserti). Kava kordub 29. aprillil. Õhtu solistide hulgas on ka pianist Luca Schieppati.

28. aprill USAs Baltimore'is (MD) Meyerhoff Symphony Hallis on ettekandel Arvo Pärdi "Credo", orkestri kavas esmakordselt. Esitavad Marylandi Ülikooli kontsertkoor ja Baltimore Symphony Orchestra, dirigeerib Marin Alsop. Kontserdi kordus North Bethesda (MD ) Strathmore'i keskuses 29. aprillil ja 30. aprillil taas Baltimore'is.

29. aprill Londonis St. Luke'si Jerwood Hallis kõlab Arvo Pärdi "Summa", esitajaiks Guildhall Orchestra Artistry ja Londoni Sümfooniaorkestri muusikud Laurent Quénelle'i juhatusel. Šveitsis Berni Prantsuse kirikus esitatakse Arvo Pärdi teosed "Da pacem Domine" ja "Salve Regina", laulab Cantate Chor Bolligen, juhatab Jörg Ulrich Busch, kava kordub samas 30. aprillil. Saksamaal Speinsharti kloostrikirikus kõlab Arvo Pärdi "Berliini missa", laval on Lingua Musica ja Vogtland Philharmonie, dirigeerib Michael Starke.

29. aprill Ivari Ilja esineb Dmitri Hvorostovski klaveripartnerina Iirimaal Dublinis National Concert Hallis, kavas vene heliloojate looming (Glinka, Rimski-Korsakov, Tšaikovski) ning R. Strauss.

30. aprill Hollandi Eesti maja korraldatava teistkordse Eesti laulu- ja tantsufestivali "Kõlavöö" (29.-30. aprill Amsterdamis) programmi tuleb esinemistele enam kui 200-liikmeline ühendkoor lauljatega 15 riigist. Eestit esindab omaette kollektiivina kammerkoor Collegium Musicale, kes esineb ka koos Madalmaade Kammerkooriga 30. aprillil kl 15 Amstelkerkis. Meie koor viib pidustustele eesti muusika sisuka valiku, nii oma kui ka Hollandi koori juhatab selles kavas Endrik Üksvärav: Madalmaade Kammerkoorilt Arvo Pärdi "Solfeggio" ja "Virgencita" ning Evelin Seppari "Near"; Collegium Musicalelt: Veljo Tormise "Pulmaliste saabumine" (kooritsüklist "Unustatud rahvad"), Pärt Uusbergi "Miserere" , Erkki-Sven Tüüri "Missa brevis", Arvo Pärdi "Alleluia-Tropus", Mirjam Tally "En strimma hav", Tormise "Kaks laulu Ernst Enno sõnadele", Arvo Pärdi "Vater unser" (esitajaiks Endrik Üksvärav ja klaveril Jaan Ots), Tüüri "Kui vaikaprillad päevased tuuled", A. Pärdi "Da pacem Domine" (Eesti ja Hollandi koori ühisettekandes).

30. aprill Kanadas Toronto Mazzoleni kontserdisaalis esitab Amici Chamber Ensemble Pärdi "Peegli peeglis". USAs Bostoni Mission Churchis on kavas Pärdi "Magnificat", esitab Seraphim Singers Jennifer Lesteri juhatusel.

30. aprill Kristjan Randalu esineb Saksamaal duos oma kauaaegse partneri trummar Bodek Jankega Mannheimi muusika- ja etenduskunstide ülikoolis.

Varasemast

29.-30. märts andis Vanemuise Teater kaks külalisetendust Leedus Kaunase Muusikateatris. 29. III mängiti Tšaikovski "Jevgeni Oneginit" ja 30. III toimus tantsulavastus "Crossroads. Step into the Light", mõlemad Paul Mägi dirigeerimisel.

31. märts Priit Volmeri etendus Theater Bonnis Mozarti ooperist "Così fan tutte" Don Alfonso osas. Lavastanud Dietrich W. Hilsdorf, Beethoven Orchester Bonn'i dirigeeris Stefan Zilias, osatäitjaiks veel Sumi Hwang (Fiordiligi), Katrin Leidig (Dorabella), Susanne Blattert (Despina), Giorgos Kanaris (Guglielmo), Christian Georg (Ferrando).