Galerii: Eesti parim noorte pärimusbänd on Duo Mänd/Krüsban

Noormuusikud olid kokku tulnud Tartust, Valgamaalt, Karksi-Nuiast, Pärnust ja Viljandist. Võistlustulle astusid au, kuulsuse ning suurepäraste auhindade nimel uued tegijad nagu Duo Mänd/Krüsban, Kirekind, Lõõtsavägilased, Kaval käsi, Kirju ja Torufon.

Õhtu lõppes vägeva kontserdi ja auhinnatseremooniaga, kus pärjati peaauhinnaga Duo Mänd/Krüsban ning noori oli tervitamas armastatud Curly Strings.

Konkursil osalevad noorteansamblid, mille liikmete vanuseks on kuni 20-aastat ja kelle repertuaaris on vähemalt kaks pärimusmuusika pala. Konkursi patrooni Sandra Vabarna sõnul on Noorte pärimusbändide konkurss väga oluline ja tähtis. "Kindlasti toimub konkurss ka järgmisel aastal ning aitame kaasa, et see jääks kestma. Vajame noort järelkasvu, kes aitavad hoida ja kasvatada rahvamuusika edu ja järjepidevust. Tahame, et meie maa muusika omapärane jõud raputaks veel suuremaid lavasid ning masse kõikjal maailmas," rääkis Vabarna, kes on koos ansambliga Trad.Attack! vallutanud nüüdseks 28 riiki.

Eesti pärimusmuusika keskuse eestvedamisel toimuv noorte pärimusbändide konkurss päädis meeleoluka finaalkontserdiga. Viljandi pärimusmuusika aida suurel laval kuulutati pidulikult välja peaauhind ansamblile Duo Mänd/Krüsban, publik hääletas oma lemmikuks noorima koosseisu Kaval Käsi, konkursi patroon Trad.Attack! andis eripreemia manageerimise koolituse näol bändile Lõõtsavägilased. Eesti pärimusmuusika keskus kinkis oma lemmikule, triole Kirju preemiapaketi "Tuuni oma bändi". Eriauhindasid ja tunnustust pälvisid ka Kirekind ja Torufon.

Žürii koosseis: ansamblitest Paabel ja Levski tuntud muusik ning pedagoog Arno Tamm, viiulimängija ja laulja Lee Taul, ansambel Anguse basskitarrist ja õpetaja Mati Tubli, ansambel Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi ning Eesti pärimusmuusika keskuse produtsent ja Curly Strings liige Jaan Jaago.