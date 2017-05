Kanuti Gildi SAAL-is jagati etenduskunstide auhindu

Välja anti järgmised auhinnad ja preemiad:

Kaja Kannu Zoja Kosmodemjanskaja nimelisele preemia pälvis Sandra Jõgeva.

Henri Hüti nimelise muusikalise kujunduse eripreemia pälvis Karl Saks, kelle helilooming ei ole vähem tähtsam tema koreograafilisest keelest.

Patrick R. Vesi auhinna ennastsalgava tegevuse eest etenduskunstide väljal 2016. aastal sai etenduskunstide MAGASIN.

Oliver Kulpsoo auhinna sai Mairika Plakso.

Ürituse märksõnaks on liikumine institutsioonidest kaugemale ja tunnustust jagati isiklike kompromissitute sisekategooriate kaudu. Enam ei ole põhjust vaielda igaveste teemade üle, et mis on tants ja mis on etenduskunst. Tunnustatud said etenduskunstide valdkonnas nii lavalolijad kui ka telgitagused jõud.

Preemiad anti välja tantsupäeval just selle pärast, et veel kord rõhutada kaasaegse etenduskunsti lätteid Eestis. Nimelt on koreograafid alati tegutsenud omakeskis, ilma suure vastanduseta balletiteatrile või traditsioonilisele sõnateatrile. Siiski on koreograafide ruum alati arvestanud üldist ja sealjuures ka teist.