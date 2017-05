Edmund Hõbe ilmutab mais uue albumi

Põlva juurtega, Tartus elanud ja tegutsenud, aga tänavu enamasti Portugali end sisse seadnud maailmakodanikust multiinstrumentalist Edmund Hõbe on saanud valmis uue autoriplaadi "Free Range Derangement".

Album on salvestatud enamasti päikeseenergia toel ühes talus ning see on seni Hõbe kõige kitarrikesksem looming. Põhipilliks Danelectro 12-keelne elektrikitarr.

Albumi esitluskontserdid toimuvad 19. mail Tallinnas kultuuriklubis Kelm ja 2. juunil Tartus Magasini tänava Suvila (endise nimega Uus Õu) avamispeol.

Albumi esimese singli "Malignant Narcissist" lüürika on Hõbe sõnul nii isiklik kui ka poliitiline: