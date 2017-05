Prima Vistal näitab Vene animatsiooni legend Garri Bardin oma uut vabaduse manifesti

Garri Bardin on vene animatsiooni elav legend, kes on alati julgelt kasutanud oma loomingus poliitilisi metafoore ja paljastanud nõukogude mentaliteeti. Festivalil Prima Vista toimub kaks kohtumist Garri Bardiniga.

Bardin suudab hingestada mida iganes: traate, nööre, paberit, puid, tikke. Ta oli ka esimene, kes hakkas kasutama plastiliini võrratuid võimalusi animatsioonis. Bardin on pärjatud Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa ja teiste mainekate auhindadega. Kõige tähtsam on aga see, et Bardini animatsiooni filmidel on alati palju tähendusi ning leidub ka filosoofiline ja sotsiaalne alatoon.

Tema viimatises filmis “Kuulates Beethovenit” kasvavad rohelised taimed lausa läbi betooni, kuigi masinad üritavad neid hävitada. Cannes’is ütlesid kriitikud, et see film on ehtne vabaduse manifest.

Kohtumised Garri Bardiniga:

- Garri Bardini loominguline õhtu ja uue filmi "Kuulates Beethovenit" Eesti esilinastus toimub 11. mail kell 18 Heino Elleri nimelise muusikakooli Tubina saalis. Õhtut juhib Ella Agranovskaja. Sündmus on vene keeles, sünkroontõlkega eesti keelde.

- Garri Bardini avalik loeng toimub 12. mail kell 16 Tartu Ülikooli Jakobi 2 õppehoone ringauditooriumis. L oengu teema jääb saladuseks, Bardin avaldab selle vahetult enne loengu algust. Lisaks näitab animatsiooni meister oma parimaid teoseid: filmi „Konflikt“ sellest, kuivõrd habras on piir rahu ja sõja vahel, filosoofilist filmi „Adaažio“, „Kolm meloodiat“ ükskõiksusest ja inimese elu kiirest voolust, Cannes’ festivali Kuldse Palmioksa võitjat „Võkrutasõ“ jt. Loeng on vene keeles.