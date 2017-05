Jürgen Rooste luuletus. Naeratav poiss

sõidan omikul trolliga

pelguranna lõpust kristiinesse

teises peatuses istub mu kõrvale

neeger mis neeger

kõrvaklapid pääs ja naeratab

päratut naeratust nagu oleksime

vanad sõbrad:

mul prahvatab nagu kogemata

where are you from

ja ta vastab kõige loomulikumalt

kõige suurema naeratusega:

from Estonia

tal on suured kõrvaklapid pääs

ta noogutab tasa kaasa ja

lausub sõnu: nagunii kuulab

räppi mõtlen ma ja siis kuulen

ta klappidest ei tule biiti

vaid keegi loeb sääl vabavärsis

huugavat-hulkuvat ajuti riimuvat

luulet mida ta ühes ütleb ja ma mõtlen

ma ei tea väga palju valgeid mehi

kes hommikuses trollis

luulet kuulaks

Eestis

ta tuleb ka kristiines maha

ja longib kuskile tondi poole

jamul on veidi kurb et ma

ei saagi teada

kesse naeratav poiss on