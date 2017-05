Arvustus. Krimkandus neli miinusele

Aegamisi ja vastu tahtmist, nagu Pat Hobby päevi näinud kere, hakkab eesti krimikirjandus liikuma. Nagu siin maal kombeks, on raske töö naiste kaela jäetud, kes, nagu neile kombeks, selle kohusetundlikult ära teevad.

Proua Väljaste teose kohta võib kõigepealt öelda head. Et üldse ette on võetud. Meil ei ole korralikku roimajuttude rodu ette näidata. Kuigi vist ikka õpitakse varase Vilde surematut: "Raske käsi pandi tema õla pääle, madal hääl ütles: "Teie olete mõrtsukas!"". Mis edasi sai, ei mäleta. Nii et kuskile toetuda oleks. Aga mitte väga. Ju peab kõigepealt läbima maavillase ajastu, enne kui asjad peenemaks saab ajada.

Kõik on iseenesest korras. Tegevus läheb molutamata käima. On eradetektiiv, kes on väga ilus ja mehelik noormees ka veel. On mõnus vanamoeline mürgitamine. Eh, tahaks kohe öelda, juba mürgitamise eest tuleb plusspunkte anda. Kes selle peale ikka nii väga enam tuleks. Kuigi veel sada aastat tagasi oleks iga enam-vähem oma nimetust vääriv naisterahvas vabalt tüütule mehele keeduse teinud, mida keskmine joodijüri naljalt kahtlustadagi ei oskakski. Hakkas halb ja kööks.

On moodsamat ja vägivaldsemat. Kahtlasi uppunuid ja sissepõletamisi. On ikka põnevust ka ja kõik otsad saavad kokku sõlmitud.

Kolm pluss. Püüdlikkuse eest. Hea küll, neli miinus. Pealkiri vaimustas mõnda meest. Irvitage, skeptikud, täiskuu on olemas. Reede ja 13. on küll vaid sotsiaalne konstruktsioon, nagu suguliste uuringute magistrid ütleks. Aga täiskuu paiku elavnevad segased ja isegi muidu enam-vähem inimestega võib juhtuda. Kes ei usu, küsigu hullumajadest ja lõbumajadest järele.

Vapra eradetektiivi selgeltnägijavõimetega ema on ka raju. Siia on juba ette niisugune krutskite ja naljade võimalus sisse pandud, et ise tulevad. No aga nüüd noriks.

Omadussõnadest võinuks ükskõikse julmusega üle käia. Kohv, kui see pole just eiteamis, on niigi aromaatne. Kui see pole loo seisukohast tähtis, võib värvi või lõhna ülepea mainimata jätta. Silm jääb omadussõnade taha kinni.

Noortepärasuse – muud seletust otsida ei viitsi – pärast lisatud kiimasus tüütab. Võib-olla on asi vanuses, tahaks vahele jätta, aga siis kaob loo järg käest, mine tagasi kellegi alukatesse. Jällegi, kui ei ole tähtis, võib ära jätta.

Omaette lugu, kuidas tegelased räägivad. Nutt ja hala. Inimesed ei räägi nii. Või ehk ei ole ma tükk aega inimesi näinud ja lihtsalt ei tea, kuidas kõnepruuk vahepeal muutunud.

Pole ma veel kuulnud väljendit: "Astuge palun edasi minu kabinetti." Ega ma pole eriti kuskil büroos kunde olnud ka, võib-olla nendega räägitakse nii, et... Oh, ma ei hakka näiteid tooma. Venitaks oigamise liiga pikaks.

Kõnelused olnuks koht, kus igasugu roppused, nohid, ähid, muud parasiitsõnad omal kohal. Inimesed räägivad nii, vähe on neid, kes loengut peavad. Või Riigi Teatajat ette loevad. Mida siin kõik, seisusest sõltumata, üksteisele teevad. Ajab naerma seal, kus vist nii mõeldud ei olnud. Ülepea leiab ses kuhjatuses, üleseletamises, püüdlikkuses natuke seda, mis pole minu, vaid varemlugenu välja öeldud: proualt prouale.

Eesti krimkandusel on veel pikk tee minna, olgu või lätlasteni. Teekond algab ikka esimestest kobavatest sammudest. Ei tohiks maha karjuda, palun andeks.