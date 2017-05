EV100 puhul jõuab Eesti kunst Euroopa pealinnadesse

EV100 välisprogrammi eesmärk on näidata seda, mis on Eesti kultuuris eripärast, vahendas "Aktuaalne kaamera". Mõni nädal tagasi avati Brüsselis Eesti kunstinädal, mais esineb Maltal ja Belgias Eesti Filharmoonia Kammerkoor ning juunist viib tänavakunstnik Edward von Lõngus Euroopa suurlinnadesse kuus tegelast sajanditagusest Eestist.

Tänavakunsti projekti vedav kunstikeskkond NOAR lubab graffitid viia kümnesse pealinna. Projektijuhi Kadri Uue sõnul on neil soov, et tänavakunst oleks nähtavates kohtades. "Muidu oleks kohalikega kontakti astumine küllalt keeruline," sõnas ta ja tõi välja, et neil on eri riikides head sõbrad ja abilised, kes neid aitavad. "Kõik sünnib koostöös kohalikega."

Välisprogrammi võeti projektid, kellel oli juba tugev partner sealpool, nii näiteks etendub NO99 lavastus "Pööriöö unenägu" Berliini Konzerthausis, mis tegeleb ka etenduste sealpoolse turundusega. Ene-Liis Semperi arvates on see väljakutse hetkel küllalt pöörane. "Ma arvan, et see saab olema üks huvitavamaid külalisetendusi meie teatri senises ajaloos."

Eesti teatri- ja muusikamuuseum viib aga Brüsseli ühte kaunimasse ja kuulsamasse muuseumi Brüsseli Muusikainstrumentide muuseumi väljapaneku Eesti rahvapillidest.

"Meil soov tutvustada olulisemaid rahvapille ja näidata Euroopale, et need pillid on elus," sõnas Eesti teatri- ja muusikamuuseumi näituse projektijuht Risto Lehiste ja kinnitas, et need pillid on igapäevases kasutusea. "Mõned kontsertmuusikas ja tantsumuusikas, mõned võib-olla rohkem tseremoniaalse pillina."

EV100 välisprogramm lõpeb 2018. aastaga, kultuurieksport läheb riigile maksma 4,4 miljonit eurot.