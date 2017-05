Rahvakultuuri keskus võiks töötajate arvates kolida Raplasse või Paidesse

Nendes piirkondades on keskvalitsuse töötajaid alla kahe protsendi ning ka asupaik on Tallinnas elavatele inimestele lähemal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viljandisse kolimisega töötajad jätkuvalt nõus ei ole ning uue töölepinguga mittenõustumine võib kaasa tuua nende koondamise. Lähiajal valmiv analüüs kaalub kõiki kolme linna, kuid ajalooline eelis on kultuuriminister Indrek Saare sõnul Viljandil, kus koolitatakse välja valdkonna järelkasvu. Lõplik otsus tehakse mai lõpus.

Rahvakultuuri keskuse direktori Aivi Lintnermanni sõnul on kõige tõenäolisem, et rohkem inimesi jätkab ja keskuse töö ei saa kannatada, kui see uus koht saab olema Raplas. "Kindlasti me ei näe võimalust, et peaks kolima Viljandisse, kus on juba kontsentreeritud väga palju pärimuskultuuri ja rahvakultuuri."

Kultuuriminister Indrek Saar tõdes, et nende inimeste jaoks, kes töötavad täna Tallinnas, on mõnevõrra lihtsam oma elu ümber sättida nii, et hakata tööl käima Raplas, aga teisalt on see ainult üks osa kogu sellest asjast. "Lõpuks ju riigireformi käigus väljaviidavad riiklikud töökohad kannavad endas seda mõtet, et need töökohad tekiksid kohapeale ja need inimesed, kes seal töötavad, oleksid valdavalt ka selle piirkonna elanikud."