Kultuuriportaal soovitab: "Kaks päeva, üks öö" ETV2-s

Depressiooni tõttu pikka aega haiguslehel viibinud Sandra saab koondamisteate. Kahe lapse emale on töökoht aga ellujäämisküsimus... Ülemused otsustavad, et kui Sandra suudab oma kolleege veenda kopsakast preemiast loobuma, jääb naisele ta ametikoht alles. Sandral on selleks aega kaks päeva ja üks öö.

Filmi peaosas astub üles Marion Cotillard, kelle minimaalne ja pretensioonitu mäng on õrn ning laseb kõlada pool- ja veerandtoonidel. Lakooniline ja minimalistlik, dokumentaalset muljet loov on ka režissööride, Belgia autorifilmi suurte realistide vendade Dardenne´ide stiil. Kuldse Palmioksa nominatsioon Cannes’is, parima naispeaosa Oscari nominatsioon, Euroopa filmiauhind parima naispeaosa eest.

Film "Kaks päeva, üks öö" on ETV2 ekraanil 3. mail kell 21:35.