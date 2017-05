Arvo Kukumägi: alates 1984. aasta talvest olen ma vaba mees

"Minu lugulaul on lühike ja konkreetne, ei ole mingi unenägu ega väljamõeldis, vaid elust endast," sõnas Arvo Kukumägi "OP-is", seistes samal ajal praeguse Tallinna Linnateatri ees. "Minu esimeseks tööks Noorsooteatris oli "Tare-tareke", mängisime Jaan Rõõmussaarega skomorohhe, üks seisis ühelpool lava servas, teine teispool," selgitas ta ja lisas, et kui Rõõmusaar ütles "Varjab taret metsatukk", siis tema kordas "metsatukk". "Kuni tüki lõpuni pidin mina kordama Jaani viimaseid sõnu ja see oli nii võimas töö, et ma vaatasin, kuhu hullumajja ma olen sattunud, kas selleks pidingi neli aastat teatrikoolis käima."

"Selle rolli järel püüdsin ma hakata siit teatrist ära vingerdama," selgitas Kukumägi ja tõdes, et kui hakkasid Kalju Komissarovi lavastatud "Optimistliku tragöödia" proovid, siis leidis ta mooduse. "Seal oli mul ainukene tekst "Üks neist hüüdis "Elagu revolutsioon!"" ning unustasin selle teksti alati ära," mainis ta ja kinnitas, et Komissarov tuli temaga küll tihti kärkima ja paukuma, aga tema vastas alati, et talle lihtsalt ei jää see lause pähe. "Siis ma proovisin veel igatmoodi, hakkasin ka kärakat meelega panema."

Tema koostöö Noorsooteatriga sai lõpu Tartu külalisetendusel. "Ma tulin mingilt filmivõttelt, võtsin väikese napsu ja mõtlesin, et magan pisut enne etendust, aga mind ei aetud etenduse ajaks üles, ma ei sõitnud ka teatribussiga tagasi ehk mind lasti teatrist lahti," sõnas ta ja tõdes, et kuigi esimesed paar päeva oli imelik tunne, siis ta südames siiski tahtis teatrist ära saada. "Mind ei rahuldanud see Vene repertuaar."

"Ma olen alates 1984. aasta talvest vaba mees," ütles Arvo Kukumägi.