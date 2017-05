Ülar Mark elu- ja ärihoonest Laev: lainetus, mis siin ümber on, kutsub vaatama

"Kõige suurem inspiratsiooniallikas oli asukoht ja avanevad vaated," selgitas arhitekt Raivo Kotov "OP-is" ja kinnitas, et kuna detailplaneeringu järgi oli ette nähtud, et teha võib pika ja kõrge hoone, siis hakkasid nad inspiratsiooni otsima laevandusest. "Kokkuvõttes meenutab see hoone veidi kruiisilaeva."

Kotovi sõnul kasutasid nad esmakordselt lamelle. "Ühest küljest annab see hoonele identiteedi, aga teisest küljest on see ka praktiline, kuna hoone üks külg on lõunasse ning tänu lamellidele vähenevad jahutuskulud kakskümmend protsenti."

Arhitekt Ülar Mark sõnas, et elu- ja ärihoonet Laev ümbritseb kiirteearhitektuur. "Sellele, mis siit jätkub, ei ole mõtet hinnangut anda, sest me ei saa hinnata Neste tanklat ja Hesburgeri putkat," ütles ta ja lisas, et kiirteeäärne maailm ei kuulu esteetilise kirjelduse valdkonda. "See on pigem tehasemaailma ja eluruumi vahel."

"Märkamata sellest majast mööda ei lähe, lainetus, mis siin ümber on, kutsub vaatama," kinnitas Mark.