Kārlis Vērdiņš tuleb Contraga kohtuma

Üritus on inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

Kārlis Vērdiņši proosaluulet võib iseloomustada kui õrna, intiimset ja elavat, mis sageli paljastab ebamugavaid tõdesid. Teda on nimetatud oma aja kõige ausamaks Läti luuletajaks. Avaldas oma esimese luuleraamatu üsna noores heas, mis tema sõnutsi on ainult hea. Seda seetõttu, et noore ea värsid tekitavad piinlikustunnet, mis innustab teda uusi värsse kirjutades rohkem pingutama. Vērdiņšit iseloomustab ka tema pidev kohalolu rahvusvahelisel tasandil.

Tema viimane luulekogu „Pieaugušie“ („Täiskasvanud“) (2015) pälvis 2016. aastal Läti kirjanduse aastaauhinna. Kirjanduskriitik Anda Baklāne on öelnud, et Vērdiņš reflekteerib oma värssides hasartselt oma kaasaega – inimeste mõttelaadi, harjumusi, traditsioone ning institutsioone. Tema intonatsioon on väljendusrikas ja uuriv. Ta on korraga südamlik, pilkav, häbitu.

Vērdiņš on lisaks kirjanikuteele valinud ka kriitiku, tõlkija ja kirjandusteoreetiku rolli, olles avaldnud mitmeid artikleid nii läti kui ka võõrkeeltes. Ta on sõnanud, et asus kriitikat kirjutama nördimusest, kuna märkas vähest huvipuudust luuleraamatute vastu. Tema eesmärk oli taasäratada inimeste tähelepanu ja näidata, kuivõrd palju head luulet ootab oma publikut. Lisaks tunneb ta aktiivselt muret nii Läti kultuuriajakirjanduse rahastamise kui ka debüütraamatute avaldisvõimaluste suhtes.

Üritus on osa kirjandusfestival Prima Vista programmist.