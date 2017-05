Teater NO99 pühendab lava teadmistejanule

"Me ärkame igal hommikul sooviga saada teada midagi uut. Me toome postkastist ajalehe, avame interneti, loeme sõnumeid, ja juba päeva esimese pooltunniga on meieni jõudnud rohkem infot kui meie vanavanemateni poole aastaga. Ja ometi ei ole me midagi teada saanud. Plahvatuslikke avastusi tehti teaduses viimati aastakümneid tagasi. Psühholoogid ütlevad, et inimese käitumise uurimises seistakse samas kohas, kus 60 aastat tagasi. Me ei tea eriti midagi. Aga me tahame teada. Me väga tahame," ütleb lavastuse koduleht.

"Selle nimel on mõned meie seast valmis taluma rutiini ning eemalduma ühiskonnast. Nad kolivad hiiglaslikku tühjusse ja pühendavad nagu mungad kogu oma järelejäänud elu teadasaamisele. Neid ümbritsevad ainult tähed, uni ja – teised samasugused."

Lavastaja Lauri Lagle

Helid Hendrik Kaljujärv

Kunstnikud Kamilla Kase, Allan Appelberg, Lauri Lagle

Dramaturg Eero Epner

Laval Marika Vaarik, Eva Koldits, Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv

Esietendus 6. mail 2017