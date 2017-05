Mailaul keskendub autorilaulule

Mailaul on üks osa laiemast programmist, mille eesmärk on väärtustada autorit ja autorilaulu. Et autorit ennast oma muusika esitajana esile tõsta, on Tartus loodud ka autorilaulu klubi ning toimub laulukirjutajate laager.

Mailaulu korraldaja Juhani Jaeger sõnas, et autorilaulu kui sellist ei teadvustata nii palju kui võiks. On toimunud loomulikult spetsialiseerumine igal pool. Keegi teeb ülikonna, keegi õmbleb nööbid, keegi kirjutab muusika, keegi kirjutab sõnad ja keegi kolmas esitab," selgitas ta ja lisas, et nemad soovivad väärustada just algallikat.

Mailaulul kuuleb muusikat folgist jazzini. Festivalil üles astuva Taani folkduo Lunau ja Sundi sõnul on iseenda kirjutatud laulude esitamine hoopis teistmoodi kui võõraste laulude laulmine. Seda isegi juhul, kui muusikapalaga edasiantav lugu on sisuliselt sama. "Oma laulude laulmine teeb su palju haavatavamaks, kui keegi tuleb ja pärast kontserti tagasisidet annab, siis sa võtad kõike palju isiklikumalt ja saad nii palju rohkem haiget, kui neile ei meeldinud," tõdesid nad. "See oleks nagu isiklik rünnak."

Mailaul kestab Tartus kuni 6. maini.