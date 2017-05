Endrik Üksvärav osaleb solistina Tokyos La Folle Journée festivalil

Šveitsi 20. sajandi klassiku Arthur Honeggeri (1892 – 1955) tuntud teose, ka sümfooniliseks psalmiks nimetatud "Le roi David“ (1921) esitus leiab aset 6. mail Tokyo International Forumis, kus mängib Sinfonia Varsovia ja solistide kõrval on kaastegev Ensemble Vocale Lausanne. Ettekannet juhatab Hollandi dirigent Daniel Reuss.

Daniel Reuss on Eesti Filharmoonia Kammerkoori äsjase peadirigendina Eesti muusikutega hea tuttav ning on kutsunud nüüd neid oma kavadesse ta uute koorideCappella Amsterdam ja Ensemble Vocal Lausanne esinemistel. Honeggeri oratooriumi esitusel Tokyos on kaastegevad peale Šveitsi koori ja Poola orkestri retsitaatorina Christophe Balissat, Pythonisse'i osas Laurence Amy, sopranipartii esitajaks on hollandlanna Lucie Chartin, metsosopranina norralanna Marianne Beate Kielland ning tenorina Endrik Üksvärav.

Sinfonia Varsovia on praegu lõpetamas pingsat Jaapani reisi, mis algas 28. aprillil ja mil orkestrit on juhatanud mitu erinevat dirigenti. Alates 4. maist on orkestril mitu kontserti "La Folle Journée“ programmis. Jaapani festivali Tokyo International Forumil, kes on Jaapani festivali peakorraldaja, sh "Kuningas Taavet“ 6. mai keskpäeval Forumi C-Hallis, kus on 1490 kohta.

Tänavune "La Folle Journée“ ("Pöörane päev“, Beaumarchais' järgi) toimub Jaapanis 4.-6. mail ja kannab pealkirja “La Danse” ("Tants“). See festival sai alguse 1995. aastal Prantsusmaal Nantes'is, pidustuste asutaja ja kunstiline juht on tänaseni René Martin. Jaapanis toimub selle harufestival oma nimetusega "Days of Enthusiasm“ 2005. aastast. Lisaks kodulinnale Nantes'ile on "La Folle Journée“ saavutanud väga suure populaarsuse veel just Jaapanis, kus külastajaid on olnud kokku enam kui miljon huvilist. Harufestivale on korraldatud veel mujalgi. Eesti muusikutest on sellel esinenud Nantes'is dirigeerinud Neeme Järvi, mitmeid kordi (ka Jaapanis) aga erinevate kavadega ansambel Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve juhatusel.Tenor ja dirigent Endrik Üksvärav (s.1980) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004) ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi (2011). Õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. 2010. aasta sügisel pani ta aluse kammerkoorile Collegium Musicale. 2011 osales ta Leipzigis Peter Kooij juhendatud J. S. Bachi laulmise meistrikursusel ja 2012 Peter Kooij juhitud J. S. Bachi passioonide laulmise meistrikursusel. 2012. aasta sügisel alustas ta õpinguid Haagi Kuninglikus Konservatooriumis vanamuusika laulu erialal ja jätkas 2014 seal magistriõppes. Tema õppejõududeks olid tunnustatud lauljad Peter Kooij, Michael Chance ja Jill Feldmann. Viimasel kolmel aastal on Endrik Üksvärav astunud regulaarselt solistina üles nii Eestis kui Hollandis, sh osaledes solistina ka Arvo Pärdi-Robert Wilsoni suurprojektis "Aadama passioon“.

Erakordse hooga ning eduga on Endrik Üksvärav tegutsenud kammerkoori Collegium Musicale kunstilise juhi ning dirigendina. Koor on missioonitundlikult esindanud meid paljudel rahvusvahelistel muusikaüritustel, viimati mitme kontserdiga Mustonenfestil Iisraelis ja nüüd 30. aprillil Hollandis Amsterdamis eesti festivalil "Kõlavöö“. 9. mail ootab koori järjekordne kontsert Poolas, kus Szczecini Filharmooniasaalis esitatakse vaid Veljo Tormise loomingut, erinevaid osi meistri suurtsüklist "Unustatud rahvad“.