ERKI Moeshow kõrvalsündmustest esimene on moeshow ajalugu tutvustav retrospektiivnäitus Kaubamaja vaateakendel, mis avatakse koos Kaubamaja suvehooajaga 5. mail kell 12 ja jääb avatuks 13. juunini. Näitusele on kokku kogutud kõige põnevamad, üllatavamad ja eripärasemad esemed, mis ERKI Moeshow lavadelt 30 aasta jooksul läbi käinud on. “Moed, mis aastate eest kunstiinstituudi amatöörlaval rokkisid, tunduvad taas coolid, sest moespiraal väänleb üha peadpööritavama kiirusega.“

ERKI Moeshow ajaloo tutvustamisega tegeleb ka kataloog, mis peale värvikate tekstide koosneb pildimaterjalist ja intervjuudest sündmusega seotud inimestega. Raamat teeb sissevaate kõigisse toimunud moeshow’desse ning annab edasi ERKI Moeshow epohhiloovat mõju.

Baltika Moelaval toimub 28.mail esmakordselt rahvusvaheliste esinejatega konverents, kus käsitletakse nii moetööstuse erinevaid tahke kui uuritakse ka innovatsiooni moedisainis. Teiste seas teevad ettekande rõivabrändi Reval Denim Guild loovjuht Joanna Hint, moelooja ja rõivabrändi Amanjeda peadisainer Katrin Kuldma, Tom Fordi, Armani, Prada jt maailmakuulsate rõivabrändide tootmisjuhina töötanud Mario Ferretto ning Giovanni Ottonello Euroopa Disainiinstituudist.

Aastakümnetega on ERKI Moeshow saanud järjest tugevama rahvusvahelise mõõtme – sel aastal on 20 kollektsioonist 5 väljastpoolt Eestit ning esmakordselt on konkursil rahvusvaheline žürii.

Vaadake KAVA.