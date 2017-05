Kirikupühade puhul kõlas Arvo Pärdi "Passio" mitmel pool maailmas

Selle sajandi algusest alates on keeleuurijad märganud, et eesti keeles kasutatakse liiga palju sõna „legendaarne“. On lausa arvatud, et „legendaarne“ on äravaevatud sõna. Tõsi, meie ümber on „legendaarsed poliitikud“, „legendaarsed näitlejad“, „legendaarsed ajakirjanikud“. Aga ka konkursid, festivalid, telesaated ja tarbeesemed, näiteks mõned telefonimudelid – kõik on kahtlemata „legendaarsed“.