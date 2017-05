Merle Jääger oma uuest rollist: Parrot oli valgustuse mõtte kandja

"Ta oli valgustuse mõtte kandja, see, ma arvan, oli tema puhul kõige olulisem, et naised on meestega võrdsed. Või vähemalt peaaegu võrdsed. Naised on võimelised teadust tegema," rääkis peaosaline Merle Jääger "Aktuaalsele kaamerale".

Teadus ja teater saavad Vanemuise uues lavastuses kokku Tartu ülikooli vanas anatoomikumis, kus publiku ette astub kuulsa füüsiku Georg Friedrich Parroti vaim Merle Jäägeri kehastuses. Parroti roll Meelis Friedenthali näidendis ongi kirjutatud spetsiaalselt Merle Jäägeri jaoks. "See näidend räägib sellest ühest ilusast ajastust, mil kõik oli võimalik ja väga palju nendest võimalustest kasutatigi ära. Niiet ühel hetkel oli võimalik, et siia, provintsilinna võis tekkida ülikool. Maailmatasemel ülikool. Ja oli üks härra Parrot, kes pani selle asja käima," ütles lavastaja Tiit Palu.

Autentse ajastu loomisele aitab kaasa ka mängupaik. Lavastust mängitakse Tartu ülikooli vanas anatoomikumis, kus paarsada aastat tagasi arstitudengeid õpetati. "Siin nüüd väga delikaatselt renoveeritud ruumis on käinud väga vähesed inimesed. Märtsi lõpus sai see ruum valmis, siin on mahavõetud kõik vanad värvikihid, see on taastatud nii nagu ta oli 200 aastat tagasi, nii et nüüd on ta siis publikule esimest korda sellisena lahti," lausus Palu.

Georg Friedrich Parrotist rääkivat lavastust mängitakse sel hooajal veel üheksal korral.