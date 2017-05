Esmaspäeval, 8. mail kell 19 oli ekraanil "Regina". Pärast linastust oli kohtumine Ülle Kaljustega, moderaatoriks Jaan Tootsen. ERR kultuuriportaal tegi vestlusest otseülekande.

Regina (1989)

Aimée Beekmani romaani "Valikuvõimalus" ainetel

Kena, haritud ja iseseisev Regina kuuleb oma kaaslaselt Tiidult, et see abiellub noore lapseootel tüdrukuga. Siis saab ta päranduse - maja väikeses alevis. Elumuutuseks on nii põhjus kui võimalus, ja Regina kolib pealinnast ära. Üksi ta maja ja aiaga toime ei tule. Regina leiab kuldsete kätega Antsu, kes on küll joodik, aga alevis paremat ei leidu. Et mees on üksik, leiab Regina, et mõistlik on temaga abielluda, kuid lapsed otsustab ta soetada karskete ja tervete meestega. Tema tegevusplaan toimib, kuni ilmneb midagi, millega ta ei arvestanud.

Filmi režissöör: Kaljo Kiisk

Linastused toimuvad Eesti Kinoliidu saalis aadressil Uus tänav 3.