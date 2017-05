Keelesäuts. Hetkel täna

Räägime õige ajast ja sellest, kuidas me ajaga oma keelekasutuses ümber käime. Võtame sõnad "täna" ja "hetkel". Neil on kindel tähendus. Nüüd aga kuuleme üha sagedamini, kuidas neid sõnu kasutatakse ajaliselt palju laiemas ja ebamäärasemas tähenduses, mis muudab mõtte segasemaks, seega lausest arusaamise raskemaks.

Näiteks lause: „Lapsed, kes hetkel koolis käivad“. Aga koolipäev oli juba lõppenud. Või arvamus, et hetkel peetakse üht võistkonda favoriidiks. Miks mitte praegu?

Või teine näide: „Täna on olukord Liibanonis niisugune“. „Täna on tekkinud šiiitlik rühmitus“. Kas rääkija teadis, et ikka just täna? Kipub pigem selgeltnägijate pärusmaale.

Või küsimus: „Kuidas te end täna Eestis tippjuhina tunnete?“. Kas küsijat huvitas tõesti ainult see, kuidas küsiteldav end just täna tunneb või hoopis see, kuidas ta end praeguses Eestis tunneb?

Hetkel ja täna on tunginud sõnade tänapäeval, praegu, nüüd asemele. Aga miks? Ja siia lõppu kuulub muidugi ka see sõnapaar päeva lõpuks, mis ERRi arvamusrubriigi „Kolesõna 2016“ võistlusel kõrge teise koha sai. Päeva lõpp on õhtu, aga seda kasutatakse olukorra kohta, kuhu sisuliselt sobiksid lõppude lõpuks, lõpptulemusena või kokkuvõttes. Kas need siis kõlavad nii matslikult, et Euroopa parketile enam ei kõlba? Aga ehk tasub proovida.