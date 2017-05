Rakveres näeb edaspidi teatrit soovi korral venekeelse tõlkega

Rakvere teater pakub venekeelsele publikule edaspidi võimalust vaadata etendusi koos tõlkega nende emakeelde. Testlavastuseks on draama "See kõik on tema". Tegu on sümboolse valikuga, sest ka seal kasutavad tegelased ühise keele leidmiseks arvuti abi.

Euroraha ja teatri omafinantseeringu toel soetas Rakvere teater 40 tahvelarvutit. Etendust tõlkega vaadata sooviv inimene saab endale teatrilt arvuti, milles etenduse ajal kuvatakse laval toimuva tekst. Rakvere teatri dramaturg ja lavastuse ajal tiitreid sobival momendil vaataja arvutisse suunav Triinu Sikk tunnistas, et uue programmiga töötamise prooviperiood on pakkunud parasjagu peavalu, vahendasid AK kultuuriuudised.

"On olnud mitu hetke, kui ei saa aru, mingi vea lööb ette, aga me ei tea, mis viga see on. Ja siis tuleb uuesti teha ja uuesti laadida seda, mis oli juba paika seatud ja tundus, et töötab. Siis tuleb jälle otsast peale alustada," selgitas ta.

Rakvere teatri direktori Velvo Väli sõnul ei taheta piirduda vaid venekeelse sünkroontõlke pakkumisega.

"Eesmärk on see, et alates 19. maist oleks võimalik Rakvere teatri etendusi vaadata ka muukeelsel elanikkonnal talle arusaadavaks keeles. Me alustame vene keelega, õige varsti lisame ingliskeelse variandi," avas ta tulevikuplaane.

Ajakirjanikele ja teatritöötajatele tehtud "See kõik on tema" testetendusel osalenud rahvusringhäälingu töötaja Aleksei Fjodorovi sõnul häiris vaatamist see, et vene inimene ei kasuta paljusid sõnaühendeid niimoodi, nagu tekstis toodud, kuid siiski oli tahvelarvutist lavastuse jälgimisel pigem kasu.