Pussy Riot lavastab bändiliikme raamatu

"Revolutsioon" on Marija Aljohhina raamatul põhinev visuaalide ja Pussy Riot’i muusikaga vürtsitatud lavastus, mis müüs viimase kohani välja etendused USA erinevates nurkades. Oma esimese vaatemängulise ülesastumise Euroopa turnee raames teevad nad just Tallinnas.

Pussy Riot sai maailmakuulsaks Moskva Kristuse Lunastaja kirikus ikonostaasi ees laulu "Jumalaema, aja Putin minema" esitades. Pärast revolutsioonilist ülesastumist Moskva kirikus vahistati kõik bändi liikmed. 17. augustil 2012 määras kohus neile kaheaastased vanglakaristused.

"Revolutsioon" põhineb Pussy Riot’i ühe juhtfiguuri, Marija Aljohhina raamatul. See on Marija isiklik lugu Pussy Riotist, sisaldades muuhulgas nende legendaarseid protestiaktsioone värvilistes näomaskides, politsei eest varjamist, nende arreteerimist, Moskva vanglas veedetud aega ja juurdlust, kohtuprotsessi ja -otsust saata nad karistust kandma kaugelasetsevasse kolooniasse.

Etenduse “Revolutsioon” raames astuvad lavale Marija Aljohhina ise, Kirill Kanstantsinau, AWOTT (Asian Women On The Telephone ehk Aasia Naised Telefoni Otsas) ja VJ Vassili Bogatov. Tunnipikkust teost, mis räägib protestikunstist ja poliitilisest aktivismist vaenulikus riigis, juhatab Juri Muravitski ja selle on lavastanud Aleksander Tšeparuhhin. Videomaterjali on loonud Taisia Krugovõhh ja selle kunstilise külje eest on hoolt kandnud Katja Šeglova. Rock Café’s aset leidva ainulaase muusikaõhtu lõpetab vestlus publiku ja loomingulise trupi vahel, mida juhib Mary Jordan.

Tallinna etendus avab 2. juunil ansambli Euroopa turnee.