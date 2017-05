Maarja Nuudil on sel kuul tosin kontserti viies riigis

Esimene maikuine välisreis on Maarjal seljataga, kontsertidega 3. ja 4. mail Austrias Linzis ja Saksamaal Langenaus. Alustades Austrias, astus ta üles Linzis Festivali 4020 (3.- 6. V) avapäeval. Pidusarja kõik kontserdid leidsid aset Linzi mainekas muusikamajas, Doonau kaldal asuva Brucknerhausi Mittleler Saalis. Kontserdimaja kannab austria sümfonisti Anton Bruckneri nime.

Alates 7. maist toimub siin Kevadfestival, kus kuulsaimaiks esinejaks on saksa viiuldaja Anne-Sophie Mutter. 7. mail sai publik alustuseks kuulda hommikukontserti, kus Brucknerhausi suures saalis mängis Bruckner Orchester Linz oma kauaaegse ameeriklasest peadirigendi Dennis Russell Daviese käe all, solistiks noor hollandi tšellist Harriet Krijg.

Festivalil 4020 oli seekord neljal päeval kokku 37 soolo- või duoprogrammiga esinejat. Lisaks Maarjale astus festivalil Linzis oma kontserdiga üles ka Anna-Liisa Eller kandlel. Kõik kontserdid olid tasuta.

Maarja Nuudi teine kontsert leidis aset 4. mail Saksamaal Göttingeni lähistel asuva väikelinna Langenau populaarses ajaloolises 160 kuulajat mahutavas Pfleghofis. Nii Austrias kui siinse kontserdi eel on meie artisti kenasti ja väärikalt tutvustatud.

Järgmisele välisreisile sõidab Maarja paari päeva pärast ja siis, alates 12. maist on tal kontserdigraafik üpris tihe, kaheksa kontserdiga kuni 21. maini. Nüüd tuleb neli kontserti Ühendkuningriigis. Reedel, 12. mail toimub kontsert Cardiffis, Walesi Kuningliku muusika- ja draamakolledži Dora Stoutzkeri Hallis. 13. mail on kontsert Leedsis sealse Opera Northi katuse all olevas hiljaaegu restaureeritud Howard Assembly Roomis, kus Maarja esinemist on reklaamitud kui hooaja tippsündmust.

Esinemispaigaks Norwich Playhouse, esineb Maarja 15. mail Norfolk & Norwich Festivali programmis. Mitmete kuulsustega tänavugi, peavad korraldajad festivali üheks rahvusvahelisemaks sealmail. Järgmisel päeval, 16. mail jõuab Maarja esinema Londonisse, tema kontsert kultuurikeskuse Rich Mix peasaalis (Main Space) toimub Ida-Londoni festivalisarjas „Serious Space 2017“, ja nüüd esinevad nad kahekesi, koos elektronhelilooja Hendrik Kaljujärvega. Rich Mix asub Londoni populaarses Shoreditchi linnaosas, kontsert on saanud endale väga põhjaliku tutvustava reklaami.

Neljapäeval 18. mail põikab Maarja üheks õhtuks mandri-Euroopasse, et jätkata seejärel kolme kontserdiga taas UK-s. 18. mai esinemine leiab aset Hollandis Rotterdamis valiksarjas „Classical: Next.“. Kava alapealkiri on „Seriously?“, see toimub muusikakeskuse Bird klubisaalis The Club Showcase. Maarja ülesastumist toetab Berliini kontserdiagentuur F-Cat Productions GmbH, kontsert siin on saanud väga asjaliku reklaamtutvustuse, matkimata ja kordamata oma hinnangutes teisi agentuure. Muuseas, Rotterdami 'Bird' sai endale nime legendaarse ameerika saksofonisti Charlie (Bird) Parkeri järgi.

Järgmistena on Maarja Nuudil kontserdid UK-s Southamptonis, Bristolis ja Morecambe'is. 19. mail Southamptonis Turner Simsi saalis, Bristoli kontsert 20. mail toimub Colston Halli Lanterni saalis ning 21. mail tuleb esinemine Morecambe'i linnakeses Lancashires, sealse muusika- ja haridusühingu More Music sarjas.

Laupäeval, 27. mail on Maarjal aga haruldane võimalus esineda koos Hendrik Kaljujärvega Makedoonia pealinnas Skopjes 16. korda toimuval festivalil Offest (üritused 25.-28. mail) – populaarses MKC Dancing Hallis. Sellel maal pole Maarja varem esinenud.

Maarja kontsertide kuulutusi saadavad huvitavad videod tema repertuaarist, saame kaasa elada nendele siin koduski ja rõõmustada, missugune erakordne tähelepanu meie noort muusikut saadab. Maikuul Maarja Eestis ei esine, juunikuul on tal paar kontserti Eestis, Tallinnas Vanalinna päevadel ja Seto Folgil Värskas, ning välisesinemised Hollandis, Soomes ja Saksamaal. Äsja sai teatavaks, et Maarja Nuut on esimese artistina, kõrvuti ansambliga Estonian Voices, valitud meil kolmandat korda toimuvale festivalile Acoussion Live, mis leiab sel aastal aset juulikuu lõpul Küla Villas Harjumaal Sakus.