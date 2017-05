Mehis Pihla: Hedda Gableri lugu on võitlus tavalise vastu

Sisust: ilus ja enesekindel abielunaine Hedda saabub koos abikaasaga pulmareisilt ning avastab end keset väikekodanlikku maailma, mis on ärritavalt igav ja lämmatav. Kuuldes, et tema vana armsam Eilert Lovborg on tagasi linnas, armunud teise naisesse ning kirjutanud raamatu, mis ohustab tema abikaasa akadeemilist karjääri, hakkab Hedda ümbritsevate inimestega manipuleerima…

Norra kirjaniku Henrik Ibseni näitekirjanduse maailmaklassika kullafondi kuuluv "Hedda Gabler" esietendus esmakordselt 1891. aastal Münchenis ning oli 19. sajandi lõpus üks realismi läbimurdenäidendeid. Hedda Gabler on ühtlasi ka üks maailma näitekirjanduse tuntumaid dramaatilisi naisrolle.

"Ibseni näidendid on õigusega saanud klassikaks – neist on ammutada igal ajal. Minu jaoks on Hedda lugu võitlus tavalise vastu. Ta avastab end keset keskpärasust, mida ta ei suuda taluda. Tema elu peab olema ilus, tähenduslik ja erakordne," sõnas lavastaja Mehis Pihla.

"Hedda Gableri" tõlkis Krista Kaer, lavastas Mehis Pihla, kunstnik ja valguskunstnik on Kristjan Suits, kostüümikunstnik Pille Jänes, muusikaline kujundaja Lauri Kaldoja.

Osades on Piret Laurimaa, Karol Kuntsel, Margus Prangel, Külliki Saldre, Maria Annus, Jüri Lumiste ja Ene Järvis.