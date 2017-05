Harvardi arhitektuuriprofessor esineb Kanuti Gildi Saalis

Picon keskendub oma loengus sellele, kuidas digitaalsed tehnoloogiad arhitektuuri ja linnu mõjutavad ning kuidas targad linnad efektiivsemaks ja säästlikumaks osutuvad. Kuulama on oodatud kõik arhitektuuri- ja disainitudengid, professionaalid ja lihtsalt huvilised. Loeng on tasuta ja inglise keeles.

Antoine Picon on Harvardi ülikooli kõrgema disainikooli G. Ware Travelsteadi arhitektuuri- ja tehnoloogia ajaloo professor ning Pariisis asuva École nationale des ponts et chaussées teadusdirektor. Picon, kes on õppinud inseneriteadust, arhitektuuri ja ajalugu, keskendub arhitektuuri ja linnatehnoloogia ajaloole 18. sajandist tänapäevani. Ta on kirjutanud neli raamatut varamodernse ühkonnakorralduse muutumisest tööstusajastuks. Viimasel ajal keskendub Picon oma teadustöös sellele, milliseid muudatusi on arvutid ja digitaalne kultuur kaasa toonud arhitektuuriteooriasse ja -praktikasse ning kuidas need ühtlasi linnaplaneerimist ja linnakogemust mõjutavad.