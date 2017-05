Mari Abel kohtus koonusja olendiga

Kunstirühm Non Grata ja performance-kunstnik Al Paldrok on taas maailmaturneel ja nagu ikka, kaasnevad sellega skandaalsed sündmused, kuhu on kaasatud esinemiskohariikide jõustruktuurid — performance on Paldroki sõnul kunstiliik, mis paneb seadusjärgset maailma repressiivselt käituma, olgu totalitaarses Hiinas või mõnes lääneriigis.