Andrus Vaarik avastas veel avamata Balti jaama turuhoonet

Andrus Vaarik ütles, et tema ei ole eriline loodushuviline. "Mulle ei tasu India paketti pakkuda. Ma võtan telgi ja võin selle asemel Pääsküla prügimäele minna. Aga anna mulle linnu kätte... Ma võin lõputult linnades jalutada, viimane kord New Yorgis nädala jooksul ei kasutanud ma kordagi ühistransporti. Kui oli vaja kaugemale minna, hakkasin varem minema," selgitas ta.

Vaarik ütles, et Balti jaama turuhoone on natuke kirikulaadne ja ta loodab, et see muudab sealse räämas ümbruse ilusamaks ning annab ka karulaugumüüjatele võimaluse ennast hubaselt tunda.

"Mulle meeldib kui on iidsed ja moodsad materjalid kokku pandud. Selline kultuurne dissonants mõjub väga hästi," sõnas Vaarik.

Balti jaama turuhoone projekteerisid KOKO arhitektid.