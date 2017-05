Jaak Urmet sai Muhvi

Ajakirjas Hea Laps on Urmetilt 2015–2017 ilmunud sarjas „Meie suurkujud“ lugusid nii meie hulgast lahkunud kui ka elavatest lastekirjanduse klassikutest Oskar Lutsust Jaan Rannapini. Tallinna TV sarjas „Inimese mõõde“ on ta 2015–2017 teinud saateid vanema ja noorema põlve lastekirjanikest Helvi Jürissonist Mika Keränenini.

Jaak Urmet: „Ma ei arva, et olen ajakirjanik tavapärases mõttes ega esimese asjana kirjandusuurijagi. Mulle tundub, et olen laia profiiliga kirjanik, kellel on vastupandamatu kihk uurida seda, mis on olnud, teada saada seda, mida veel ei tea, ning seda teistele edasi rääkida. Sealhulgas lastele. Soovist jagada oma muljeid, leide ja mõtteid sündiski ajakirjas Hea Laps juba mitmendat aastat kulgev sari „Meie suurkujud“. Tallinna TV sari „Inimese mõõde“ sai alguse ka soovist endale eriti huvi pakkuvaid isikuid vestlussaate vormis portreteerida.“

Väljaannetest tõstis lastekirjanduse keskus esile Õpetajate Lehte, kus viimasel kahel aastal on avaldatud arvukalt põhjalikke kirjutisi lastekirjanduse kohta ning ilmub püsirubriik temaatiliste raamatusoovitustega. See on innustanud nii lasteaia- kui kooliõpetajaid uusi lasteraamatuid rohkem oma töös kasutama.

Muhvi auhind on lastekirjanduse keskuse loodud tunnustus parimale lastekirjandusalaste ja laste lugemise alaste artiklite autorile või tele- ja raadiosaadete juhile (toimetajale). Auhinda antakse välja alates 2001. aastast iga kahe aasta tagant kevadel. Žürii koosneb lastekirjanduse keskuse töötajatest. Auhinnaks on laste meisterdatud Muhvi kujuke ja rahaline preemia.

Varasemad Muhvi auhinna laureaadid on Krista Kumberg, Ilona Martson, Mare Müürsepp, Leelo Tungal, Viive Noor, Ave Mattheus, Jaanika Palm, Kadri Tiisel ja Tiina Vilu. Väljaannetest on äramärkimist leidnud Eesti Päevaleht, Postimees, Õpetajate Leht, Hea Laps ja Eesti Ekspress.