"Kadunud näitlejad". Kirsti Villard: näitlejatöös pole midagi, millest sõltuvusse jääda

Doksari näitlejaametist loobunutest otsib vastuseid järgnevatele küsimustele:

Mis selle otsuse siiski tingis?

Millest nimelt mul siis kõrini sai?

Kas see otsus on alatine?

Millal ja kas tekib igatsus tagasi lavale pääseda?

Kas laval olemine on siiski sõltuvus?

Kas sellest saab üldse kunagi loobuda?

Kirsti Villard ütles, et näitlejatöö ei ole tema jaoks sõltuvus.

"Seal ei ole mitte midagi, millest sõltuvusse jääda. Ma arvan, et kuulsus võib olla sõltuvus," tõdes Villard, lisades, et näitlejatöös peab laksu kättesaamiseks ilgelt palju tööd tegema.

"Sa pead teksti pähe õppima, proove tegema. Sünnipäevadel ei käi, sõpru ei näe, keegi on su peale pahane, et sa temaga kokku ei saa ja siis sul ei ole aega isegi magada. Kui sa lõpuks oled juba ära unustanud, miks sa seda tööd teed, siis saad selle laksu kuskilt kätte. /.../ See nõuab keskendumist ja energia suunamist, selleks peab olema vaimselt ja füüsiliselt toonuses," rääkis ta.

idee: Erni Kask

teostus: Erni Kask ja Peeter Rästas

täname: Eesti Kultuurkapital ja LHV pank

salvestatud 2016

nu.unioon