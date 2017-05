Teater. Muusika. Kino tähistab aprillis kolmekümne viiendat sünnipäeva. Sel puhul tasus intervjueerida TMK peatoimetajat Madis Kolki, kes muuhulgas ütleb, et kuukiri ei ole uudistekanal ja sellega seoses ei pea TMK võidu jooksma online-meediaga ega isegi mitte Sirbi enama sotsiaalsusega. "See aga tähendab, et püstitame endale süvenemise nõude," lausus Kolk.