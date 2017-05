Rain Tolk: meil on suurem võimalus surra ülesöömisse kui sõdade tõttu

"Ma arvan, et see näitus püüab kujundada sellist meelelaadi, et inimesed peaksid tehnoloogiasse väga ettevaatlikult suhtuma ja ma ei leia, et see mind isiklikult puudutaks," ütles Tolk. "Mul on selline seisukoht, et tehnoloogia, kui ta juba on, siis pole erilist põhjust selle vastu võidelda, me peaksime tegelema sellega, et uurida, kuidas tehnoloogiat enda huvides ära kasutada, sest kui meie ei kasuta tehnoloogiat enda huvides ära, siis kasutavad võibolla vähem demokraatlikumad riigid ja mentaliteedid seda ära."

Rain Tolk rääkis ka, et eks seesama tehnoloogia, mis võimaldab meil ühelt poolt ronge ja elektrit, võimaldab ka mittedemokraatlikes ühiskondades totaalset kontrolli ja võimaldab sõdu.

"Aga meie ei pea kohe sellest heidutada laskma," märkis Rain. "Tegelikult me oleme ju praegu olukorras, kus maailmas valitseb suhteliselt suur rahu. Inimestel on suurem võimalus surra ülesöömise kätte kui sõdade ja tehnoloogiliste probleemide tõttu. Ma tean, see ei ole võib-olla eriti populaarne seisukoht."

