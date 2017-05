"Pealtnägija" jälgis Paavo Järvi teekonda La Scala ooperimaja lavale

Maestro ja La Scala juhtkonna lahkel loal sai "Pealtnägija" Milanos ligipääsu uhke ooperimasinavärgi telgitagustest kuni tähtsa õhtu emotsionaalse lõpptaktini.

Järvi, kes on suurte lavadega harjunud, üllatuslikult ei varjanudki, et on Itaalia ooperihällis dirigeerimisest elevil. "Alati on natukene väike pabin sees. Peaproov on siin alati avatud nii, et saal on tegelikult täis rahvast ja see on küllaltki kriitiline publik. Siin Itaalias on selline komme, väga poliitiline selles mõttes, et inimesed võivad sind välja vilistada lõbu pärast või lihtsalt nalja pärast, nii et alati on väike pabin on sees," selgitas Järvi.

Maestro Järvi ei tahtnud ennustada, kuidas läheb esietendus, sest ühte rütmi tuleb hingama saada orkester, koor ja solistid. Seda, et La Scalas on kriitiline publik, koges Järvi omal nahal. "Ma olin siin paar nädalat tagasi ühel esietendusel, mida juhatas peadirigent. Ma istusin Giorgio Armani kõrval. Armani istus minu kõrval ja mina ei kujutanud ette, et kuidas on võimalik, et üks selline inimene käib kontserdil – ja ta on väga suur ooperi armastaja – aga see selleks. Igal juhul väga hästi tehtud etendus, väga hästi mängitud ja kohe pärast avamängu hakkas selline "buuu", siin ühed vilistavad välja oma vaenlasi teised teiste vaenlasi," kirjeldas Järvi.

Järvi lisas, et kutsus Armani ka enda esietendusele. "Me rääkisime sellest ja näitasin, et mina teen "Don Giovannit". Ta vastas: "Aa, "Don Giovannit", ma võib-olla tulen."

La Scalasse pääses Järvi tänu sellele, et sattus Austrias olles ühisele õhtusöögile ooperimaja intendandi Alexander Pereiraga. "Ta õhtusöögi ajal ütles, et mulle väga meeldis su Mozart ja mida sa tahaksid juhatada La Scalas. Ma ütlesin, et ma tegelikult ei ole mõelnud, aga kui üldse midagi, siis vist lemmikooper on "Don Giovanni"," meenutas Järvi.

See oli 2016. aasta alguses, La Scala ooperi juht võttis sõnasabast kinni ja aasta hiljem saigi Paavo Järvi unistus Mozarti "Don Giovannist" teoks.

Publiku aplaus ei vaibunud

Paavo Järvi on üks liige kuulsast muusikute ja dirigentide Järvide dünastiast, mille eesotsas on isa Neeme Järvi. 1980. aastal, kui Paavo oli 17-aastane, põgenes Neeme Järvi koos perega Ameerikasse. Ajapikku kasvasid kuulsa isa varjust välja tema dirigentidest pojad.

Paavo Järvi on juhatanud mitmeid maailma tipporkestreid ja ta kahekordne Grammy-võitja. Koos Järviga tegi La Scalas debüüdi ka Don Giovanni teenri Leporello osatäitja itaallane Luca Pisaroni. "Kui küsida ükskõik, milliselt Itaalia või maailma lauljalt, millises ooperimajas ta tahaks esineda, siis üks on Metropolitan Opera ja teine Theatro La Scala Milanos," ütles Pisaroni.

Järvi lisas, et teatris on juhatanud legendaarsed dirigendid nagu Toscanini ja Victor de Sabata. "Kui sa tead, et pead sellel laval esinema, siis su jalad hakkavad värisema ja käed muutuvad külmaks," kirjeldas Pisaroni.

"Don Giovanni" jaoks oli La Scalasse kokku toodud ooperimaailma koorekiht. Kui Pisaroni on tõusev täht, siis "Don Giovanni" peaosas on Grammy-võitja ning legendaarne 62-aastane ameeriklane Thomas Hampson. Järvi sõnul on ooperi masinavärgi juhtimine hoopis midagi muud kui orkestri. "Nad on kõik staarid, nendel on kõigil oma mina, mis peabki olema, muidu ei saa laval olla ja kõikide nende inimeste koordineerimine on niivõrd keeruline," tõdes Järvi.

Maalimaklassi dirigentidel nagu Järvi on väga tihe graafik ja pidevalt tuleb lennata maailma ühest otsast teise. Maestro Paavo Järvi põhitöökoht on Jaapanis NHK sümfooniaorkestri peadirigendina, lisaks on ta Bremeni Saksa kammerfilharmoonia kunstiline juht ja ERSO kunstiline nõustaja. Milanos ei antud samuti armu, prooviperiood kestis kuu aega ning selle järel tuli Järvi juhtimisel lavale kümme "Don Giovannit", kümme balletietendust ja kolm sümfooniakontserti.

La Scala ooperimaja avati 1778. aastal ning seal on kuulatud esmaettekandeid selliste kuulsate heliloojate ooperitest nagu Rossini, Verdi ja Puccini, jälgitud maailma vallutanud dirigenti Arturo Toscaninit ning kuulsusele tõusnud staare nagu Niccolò Paganinit ja Maria Callast. Nüüd on samas nimekirjas ka eestlane Paavo Järvi.

Pärast kolm ja pool tundi kestnud ooperit ei tahtnud Itaalia kriitilise publiku braavod ei lõppeda. "Ma ei oodanud tegelikult, et nii edukalt läheb ja keegi ei vilistanudki mind välja. Mis on ka hea uudis," tõdes Järvi vahetult pärast etteastet.

Järvide peret saab Eestis näha Neeme Järvi 80. sünnipäeval 7. juunil Estonia kontserdisaalis. Päev varem on Paavo Järvil Milanos viimane "Don Giovanni".