Arvustus. Vaevadest sai mu armastus*

Eesti Rahvusringhäälingu segakoori sünnipäevakontsert Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis 9. mail 2017.

Et ühel argipäeva õhtul soovib ERRi segakoori lauljaks saada 90 lauljat, oli ootamatu isegi koorimuusikas kõike näinud dirigent Hirvo Survale. Sest kui üheksa aasta eest laulupeole mineku soovist süttinud kollektiiv järgmistel hooaegadel tasapisi kokku kuivama hakkas ja koorilauljaid juurde otsiti, siis just nii palju laulumaiad ühel õhtul Eesti Raadio 1. stuudios kokku sai. On kuidas on, aastapäevakontsert näitas ERRi koor võimekust olla oma klassi eesistuja väga mitmel moel.

ERRi segakoori muusikaarmastuse protsent on erakordselt kõrge. Lavanautimist ja enesekindlust kumas vastu koorilauljate loomulikust olekust ja sünnipäevakontserdil esitatud lauludest.

Kava kujunes (õhtu avanumber Mendelssohn-Bartholdy kahe koori teosele vaatamata) kodumaise koorimuusika keskseks. Oli kuldseid hitte, oli uut muusikat, poliitilist satiiri ja laulupeorepertuaari. Kõlanud laulude seast jäid erilisena helisema Mart Saare “Noore suve muinasjutt” ja Tuudur Vettiku “Nokturn”, mõlemad komplitseeritud partituuriga igikestvad klassikud. Aga kõlasid ka Ester Mägi, Pärt Uusberg, Andres Lemba jt. Suur osa kavast oli valitud Veljo Tormise loomingust, viimasena kõlas laulupeo 100ndaks aastapäevaks temalt tellitud “Laulu algus”. Laval oldi ka külalistega (EÜE Väinamere Segakoor ja Pagana segakoor) ning lisaks Hirvo Survale tulid lavale koorijuhid Kuno Kerge ja Indrek Vijard.

ERRi segakoori kontsert kuulus praegu populaarsesse kontserdivormi olles perekontserdi variatsioon. Publikus oli palju nooremat kuulajaskonda, osa alles mõnenädalased. Laste valjuhäälsed kommentaarid, pereliikmete lähedalolu, läbi klaaside silma sillerdav kevadpäike, väiksed inimlikud segadused häälteandmisel või krobedamad laulu algatused muutsid kohalolijate tuju koduseks ja krambivabaks. Ja ka kooril, kes kõlas kenasti - vokaal hoolitsetud ja ümar, sisseharjutatud štrihhidega voolitud fraasid, mõtestatud teksti esiletoomine ja enese muusikas nautimine domineerisid terve õhtu jooksul.

Karismaatiline Hirvo Surva on suutnud asjaarmastajate hobist dekaadi jooksul välja arendada vabariiklikul tasemel tõsiseltvõetava kollektiivi, kes on oma kvaliteediproovi kinnitust viimati update`inud Tuljaku-konkursil kohustusliku laulu parima interpretatsiooni eest saadud eripreemiaga. Jah, Hirvo Surva on imemees. Usun teadvat, milline suur töö on iga väiksemagi kokkukõla taga ja kui keeruline on hooldada kord nädalas kokkupandavat organismi. Iga meeskond väärib oma kaptenit. Hirvo Surva on ERRi koori selgroog ja külmakapimagnet, pole siis ime, et koori motoks on “Ela Rõemsal Rinnal”.

Palju õnne, ERRi segakoor, ilusat saabuvat juubelihooaega!

Marge-Ly Rookäär on Klassikaraadio muusikatoimetaja.

* Hando Runneli tekst Ester Mägi laulule “Siin mu rõõmumaa”.