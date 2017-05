Linnaga rahastuse üle tülitsev Narva muuseum loobub muuseumiöö korraldamisest

„Kes on kultuurikorraldaja? Kellel on vaja kultuurikorraldajat?“ – nõnda küsiti sügisel kultuurikorraldajate liidu avalikus aruteluringis, kus osalesid nii eri kunstivaldkondade loomeinimesed, kui ka need, kes on saanud kultuurikorraldajaks Tallinna, Tartu ja Viljandi kõrgkoolides.