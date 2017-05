Uus rändnäitus räägib Euroopa romade holokaustist

Miranda lapsepõlv möödus rõõmsalt Tšehholsovakkia väikelinnas. Teise maailmasõja koledustes sattus ta Natsi-Saksamaa koonduslaagrisse, kuid ime läbi õnnestus temal holokaustis ellu jääda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näituse koostaja on Soome romade kogukonna eestvedaja, kirjanik ja kunstnik Veijo Baltzar. Tema sõnul sümboliseerib Miranda lugu kõikide mustlaste ning vähemusrahvaste lugu. Natsirežiim püüdis väita, et romade elu pole väärt elamist. Antud näitus tutvustab romade väärtust läbi nende kunsti ja kultuuri. "Siin on palju erinevaid väärtusi, on kirjanduslikke väärtusi, muusikalisi väärtusi, näiteks García Lorca oli mustlane ja sellest tulenevalt näeme, et kui suudad luua kunstiteoseid, siis on mustlase elu elamist väärt," ütles Baltzar.

Järgneva pooleteise aasta jooksul rändab näitus 18 Euroopa riigis. Miranda lugu ilmub lähiajal Soomes ka raamatuna.