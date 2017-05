Vabal Laval lahatakse provokatiivseid küsimusi

Performatiivse lavastuse aluseks on enam kui 150 intervjuud Eestis elavate inimestega ning nendest filmitud videolood. "Mulle tundub, et küsimused, mis me esitasime intervjueeritavatele, on provokatiivsed. Ja see, kuidas nad vastasid ja otsisid vastuseid, oli väga huvitav. Kuidas ma tunnetan end selles maailmas - ilmselt on see pigem mõtisklus," lausus lavastaja Artjom Garejev "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastuses osalev Kristo Viiding selgitas, et näitlejad kehastavad erinevaid situatsioone, mis on kantud laiemast mõttest. "Mis on identiteet, olemine siin universumis, ühiskonnas, perekonnas, kõik meie erinevad olemise vormid," loetles Viiding.

Lisaks näitlejate kehakeelele on lavastuse kõnekas osa Aleksandr Žedeljovi muusika, kus segunevad InPulse String quarteti elavas esituses erinevate rahvaste ürgsed meloodiad. "Me koosneme erinevatest osadest, identiteetidest. Oleme professionaalid, meil on rahvus ja sugu, see kõik moodustab isiksuse. Ja meie lugu räägibki isiksuse tekkest ja eksistentsist," lausus Žedeljov.

Lavastust IDEM mängitakse Vaba Lava teatrisaalis.