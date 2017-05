Pärnumaa pärimusel põhinev uudislooming pannakse kokku suurlavastuseks

Möödunud sügisel toimunud konkursside käigus jäi sõelale 13 muusikapala ja 11 tantsu, mida esitletakse sel laupäeval Pärnu kontserdimajas. "Esimene konkurss oli rahvamuusikutele, teine konkurss nendele lugudele, mis juba rahvamuusikakonkursilt laekusid, nendele lugudele tehti tantsud," kirjeldas Pärnumaa rahvakultuuri keskseltsi juhatuse liige Lati Põldots "Aktuaalsele kaamerale".

Vabariigi sünnipäevale pühendatud lavastus esietendub järgmise aasta augustis.

Lavastaja Kaili Viidas tõdes, et "Saja-aastane öö" on väga hullumeelne ja suur idee, mille teostamiseks läheb vaja väga paljude inimeste jõudu. "Tundub, et see aeg on pikk. Kuna tegemist on nii suure asjaga ja meie soov oli see, et tõesti eelneksid suured konkursid ja oleks vaheüritus, siis tegelikult on see väga lühike aeg. Selline tunne on kogu aeg, et juba ongi 2018, juba ongi see august käes," ütles ta.