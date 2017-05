Eesti andekaimad pianistid testisid kaamerate ees oma oskusi

Hannes Hermaküla käis Eesti parimatelt klaverikunstnikelt uurimas spordi ja klaverimängu sarnasusi. Tuleb välja, et mõlemal alal saab parim olla vaid see, kes on osav, kiire ja vajadusel väga vali.

Pianistid Mihkel Poll ja Johan Randvere näitasid telekaamerate ees, kuidas klaverimängu harjutada. "Kui on mõni kontsert tulemas või on vaja õppida midagi uut, siis võib juhtuda, et kuni kuus tundi päevas peab harjutama. Kui ma olin noor, siis isegi rohkem vahetevahel," ütles Poll "Ringvaatele".

Randvere alustab harjutustega juba hommikul. "Kõige efektiivsem on alustada hommikust saati, nagu teeks üldfüüsilisi harjutusi," selgitas noor pianist.

Kaamerate ees võtsid muusikud ette heliredelid ja tunnistasid, et ka need pole lihtsad. Randvere sõnul on kõige raskem aga hoopis üks Ligeti etüüd. "See on üks 40 aastat vana, aga siiski kaasaegne. Raske," võttis Randvere pala kokku.

Kes tahab oma silmaga veenduda, kuidas üks hea klaverimäng kõlab, saab minna homme kontserdile Keila muusikakooli, kus kell 19.00 esinevad seal pianistide galal meie parimad klaverikunstnikud.