Säutsupääsuke Keiti Vilms: lugemus loeb

Toomas Hendrik Ilves on Keiti Vilmsi nimetanud lausa meie aja Johannes Aavikuks. "See oli minu jaoks väga suur tunnustus ja sealt tegelikult see tee sai alguse. Johannes Aaviku seltsiga liitumine andis väga suure tõuke. Ma olen lihtne tüdruk, kes Twitteris oma säutsudega alustas, alguses ei olnud jälgijaid ja ma mõtlesin, kelle jaoks ma seda teen. Tänaseks on üle 5000 jälgija," rääkis Vilms Ilvese reaktsioonist "Ringvaatele".

Vilms tunnistas, et oleks tahtnud legendaarse keeleteadlasega ise kohtuda. "Ma arvan, et ma oleksin alguses tema õpilane. Nihverdaksin ennast tema ringkonda ja ammulisui ammutaksin seda, mida tal õpetada on," rääkis Vilms oma unistusest kohtuda Johannes Aavikuga.

Keelehuvi sai Vilmsi jaoks alguse juba lapsepõlves, kui ta enda jaoks raamatud avastas. "Lugemus loeb," rõhutas Vilms. Oma huvi kirjanduse vastu peab Vilms aga maaniliseks, tema tähelepaneliku silma alt ei pääse tänapäevased tekstid ega ka eelmise sajandi alguses kirjutatud artiklid.

Vilmsi parimatest säutsudest tuli äsja välja raamat. Homme kell 18.00 võib temaga Viru keskuse Rahva Raamatu poodi teose esitlusele kohtuma minna. Seal vestleb Keitiga Mart Juur.