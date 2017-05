Euroopa päeval esitas Collegium Musicale Poolas Veljo Tormise muusikat

"See kontsert telliti meilt konkreetse sooviga, et seal kõlaks Veljo Tormise loodud muusika ja just erinevad osad kooritsüklist "Unustatud rahvad". Tormise looming on meie koori saatnud koori loomisest peale. Oleme iseendale lubanud, et hoiame ja laulame seda jätkuvalt nii palju kui võimalik," rääkis koori dirigent Endrik Üksvärav. "Eestis saab sama kavaga kontserti kuulda 2. juunil Mustpeade majas Tallinna vanalinna päevadel. Juuli lõpus võtame aga ette teekonna Soome ja Venemaale Karjala aladele "Unustatud rahvaste" radadele," ütles Üksvärav. "Kontserdireis kuulub ühtlasi EV100 programmi ja on kingituseks meie hõimurahvastele meie riigi sünnipäeva puhul.“Kooritsükkel "Unustatud rahvad“ koosneb kuuest temaatilisest sarjast: "Liivlaste pärandus“, "Vadja pulmalaulud“, "Isuri eepos“, "Ingerimaa õhtud“, "Vepsa rajad“ ja"Karjala saatus“.

Collegium Musicale on teinud mitmeid ettekandeid ka tänavu helilooja mälestuseks, viimati Mustonenfestil Iisraelis Tel Avivis veebruari teisel poolel ning Hollandis Amsterdamis aprillikuu lõpul Eesti festivalil "Kõlavöö“."

Aastatel 1970–1989 loodud tsükkel "Unustatud rahvad” on Veljo Tormise kooriloomingu tippteos, kuue läänemereäärse soome-ugri hõimu muusikaline koondportree. Paljud neist rahvastest on väljasuremise äärel ja on keeli, mida kõnelevad veel vaid mõned üksikud inimesed. Kuid Veljo Tormis andis kõigile neile igavese elu muusikas,“ öeldakse koori koduleheküljel.

Tallinnas tegutsev Collegium Musicale on tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Tõnu Kõrvits, Pärt Uusberg jt). Lisaks a cappella teostele esitatakse ka vokaalsümfoonilisi suurvorme.

Koor on teinud koostööd erinevate dirigentidega: Tõnu Kaljuste, Andres Mustonen, Aapo Häkkinen (Soome), Kaspars Putniņš (Läti), Jos van Veldhoven (Holland), Simon Carrington (UK), Darrell Ang (Singapur/Prantsusmaa), Mihhail Gerts jt. Samuti on esinetud niisuguste orkestrite ja ansamblitega, nagu Helsingi barokkorkester, Raschèr Saxophone Quartet, Tallinna Kammerorkester, Tallinna barokkorkester, Klaaspärlimäng Sinfonietta, Corelli Barokkorkester, barokkorkester Barrocade (Iisrael), Iisraeli sümfooniaorkester Rishon Le Zion ja Jeruusalemma sümfooniaorkester.