Suri näitleja Michael Parks

Michael Parksi näitlejakarjäär sai alguse 1961. aastal, kui ta mängis telesarjas "The Real McCoys", vahendas Variety. Tema esimeste rollide hulka kuuluvad ka John Hustoni 1966. aasta draama "The Bible: In the Beginning" ja telesarjad "Sam Benedict" ning "The Eleventh Hour".

Filmi- ja telekarjääri algul mängib Parks küll pigem kõrvalosades ja B-filmides, kuid alates 1990. aastatest sai ta rolle ka A-kategooria filmides. 1996. aastal astus ta üles Robert Rodriqueze filmis "From Dusk Till Dawn" Earl McGraw rollis, sama tegelast kehastas Parks ka filmides "Kill Bill" ja "Grindhouse".

Režissöör Kevin Smith pakkus Michael Parksile ka peaosi. 2011. aasta filmis "Red State" mängis ta pastor Abin Cooperit ning 2014. aasta hullumeelses õuduskomöödias "Kihv" ("Tusk") kehastas ta Howard Howe'i.

Lisaks näitletöödele salvestas Michael Parks ka sarja "Long Lonesome Highway" tunnusmeloodia, millega ta jõudis korduvalt Billboardi tabelisse. Ta on andnud välja ka albumid "Closing The Gap" (1969), "Long Lonesome Highway" (1970) ja "Blue" (1970).