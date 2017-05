Arvustus. Grandaddy teeb väga nukraks

Hakkasin kirjutama arvustust Grandaddy viiendale stuudioalbumile. Ent sisuliselt samal hetkel, mil kavatsesin "save" vajutada, et asi veelkord üle lugeda, sattusin oma Facebooki feed'il kerides uudise peale, mille järel hakkasin nullist peale. Nüüd võib vabalt olla, et kirjutan arvustust hoopis Jason Lytle'i juhitava kollektiivi viimasele kauamängivale.

Nimelt tabas vaid napp kaks kuud pärast "Last Place’i" avaldamist muusikamaailma uudis bassimängija Kevin Garcia ootamatust surmast. Mees oli vaid 41-aastane…

Garcia bass küll ei defineeri Grandaddy muusikat nii nagu ühemeheorkestrina ka vokaali ja kitarriga panustava Jason Lytle'i sünt, ent oma hägususega oli ta varjuna alati kindlalt kohal. Grandaddy on ka varem lahkuminekuid ja pause üle elanud, Garcia lahkumine võib aga olla määrava tähtsusega.

Ent täpsemalt muusikast. Kui varasematel plaatidel on kosmilise vaibiga elektropungilikud või indie-rockilikud rütmikad lood vaheldunud nukratele toonidele ja iroonilisele lüürikale ehitatud rahulike paladega, siis "Last Place" justkui hääbubki vaikselt. Nagu oleks ette nähtud, et tegu on viimase albumiga.

"Way We Won’t" (vaadake alt videot) ja "Brush With The Wild" on korraliku hooga ja jäävad meelde üsna kähku. Kui Granaddyl oleks sellist ambitsiooni tugevamalt, võiks kõvema promotsiooni puhul mõlemad olla tugevad kandidaadid ka peateeraadiote listidesse. "Evermore" hoiab korralikult diskorütmi taset kõrgel, ent on kohati oma närvilise tervet lugu läbiva sündiga isegi häiriv. Alla minuti kestev vahepala "Oh She Deleter :(" on ilmselt lihtsalt ninamehe Lytle’i enesekehtestuskoht, pärast mida kõlavad justkui dramaturgiataktide järgi kirjutatud võnkeline "The Boat Is In The Barn" ning plaadi kõige pungilikum "Chek Injin".

"I Don’t Wanna Live Here Anymore" on täpselt selline chill lugu, mida tahaksid kuulata kuhugi teel olles, ent, iroonilisel kombel viib see tabava nimega teekond kuulaja seekord rütmide maailmast kurbusse. Ei imestaks, kui selline üleminek on olnud taotluslik.

"That’s What You Get For Getting Outta Bed" räägib lihtsaist asjust peaaegu nuttes ning see soolaveelahin ei lakka tegelikult albumi lõpuni: "This Is The Part", "Jed The 4th", "A Lost Machine" ja "Songbird Son" on kõik erinevad, ent jätavad sisse sarnase tunde.

Kokkuvõtlikult jääb albumit kuulates hinge kuidagi erakordselt härd olek. Grandaddy on stiililt olnud alati pigem nukker, ent "Last Place" mõjub erakordselt muserdavalt. Minu jaoks ehk isegi liialt. Plaat mängib oma sellist rolli muidugi oivaliselt, eriti, kui sellega tahetigi hüvasti jätta. Garciata või ilma.