Taani kuraator Katja Novitskovast: ta on üks postinterneti staaridest

Veneetsia idülliliste kanalite vahel asub Palazzo Malipiero, kus 18 sajandi keskpaigas elas noor Casanova. Nüüd ehmatab kunstipublikut vannist välja sirutav uss, sest just seal on sisse seatud Eesti paviljon Veneetsia biennaalil ja Katja Novitskova näitus "Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud"," vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on selline keskkond, mis on natuke müstiline, natuke ulmelik, natuke erakordne. See kogemus, mis inimene siin saab, on huvitav. See pole üldse sarnane sellega, mille saab tänavalt," tõdes Novitskova.

Katja Novitskova töid kirjeldades kasutatakse mõistet postinternet. Eesti paviljonis surisevad ja vilkuvad masinad, aga ka loomad, putukad ja ussid oleksid justkui internetist välja lõigatud ja keset Palazzo elutuba asetatud. "Ta näitab meile ekraani lamedust pärismaailmas. Paljud meist kogevad tänapäeval loomi ja loodust üksnes ekraanide vahendusel, arvates ekslikult, et see ongi tõeline seiklus," ütles Taani kuraator Maria Kjaer Themsen.

Themseni sõnul on Katja Novitskova postinternetkunstis rahvusvaheline staar. "Kunstnikud, kes postinterneti teemaga tegelevad, on saanud rahvusvahelistelt kunstiajakirjadelt ja kuraatoritelt palju tähelepanu ja Katja Novitskova on üks selle trendi staaridest," lausus Themsen.

Rahvusvaheliselt nõutud Novitskova tahaks pärast Veneetsiat puhata. Aga enne on vaja avada näitus New Yorgis ja seejärel Hiinas. "Mul tulevad mingid näitused ja värgid, aga tahaks oma elu teistpidi elada. Praegu olnud liiga palju tööd. Ma lihtsalt näen, et aeg jookseb liiga kiiresti, see ei meeldi mulle, tahaksin seda peatada," ütles Novitskova.

Veneetsia biennaal avatakse publikule laupäeval.