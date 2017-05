"Ringvaade" tutvustas lavaka 28. lendu

Lavastus "NOДВЕНАДЦАТЬ" põhineb kirgi tekitanud vene kirjanduse teosel. 1918. aasta jaanuaris kirjutatud Aleksandr Bloki võimas ja mitmekihiline poeem on vene kirjanduse üks kirglikumalt vaieldud teoseid, mis keskendub ajale vahetult pärast revolutsiooni, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Selle tüki puhul mängib kõik kokku, see kostüüm ja grimm, mis meil on, see juba eos kaotab selle inimese ära ja sellest kõigest tekib tohutu kaos. 17. aasta revolutsioon on sobilik platvorm, millelt seda näidata," rääkis EMTA kolmanda kursuse tudeng Laula Kukk

Tüki lavastajaks on Saša Pepeljajev, kelle sõnul on tegemist on hea kursusega. "Armastavad seda, mida teevad. Valmis töötama päeval ja öösel. Lisaks on tore näha, et sellest, mis kohe ei õnnestu, püüavad nad hiljem läbi närida," kiitis Pepeljajev.

Pepeljajev lisas, et Bloki teos on täis kontraste. "Muidugi on kõik nüansid mulle olulised. Siin segunevad labasused mingite kõrgemate filosoofiatega," rääkis ta, miks just Blok NO teatri lavale toodi.

Tükki "NOДВЕНАДЦАТЬ" näeb veel homme õhtul kell 19.00 teatris NO99.