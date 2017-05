Kristjan Randalu uut loomingut inspireeris Jaan Kross

Kava kannab pealkirja "Between Three Plagues", milleks Randalu sai inspiratsiooni Jaan Krossi romaanist "Kolme katku vahel". Sama koosseis – kontrabassist Mats Eilertsen Norrast ja trummar Markku Ounaskari Soomest – esines esmakordselt Eestis koos Randaluga 2015. aasta varasügisel, mil anti kaheksa kontserti täissaalidele nii Tallinnas kui ka Viljandis.

"Kõik muusikud on oma lähenemise leidnud ja ka oma nägemuse lisanud. Minu jaoks on hea kogeda, kuidas algselt ainult minu ettekujutuses tekkinud kõla on saanud lisadimensiooni just nende muusikutega koos mängides," selgitas Randalu.

Randalu lisas, et on rahul senise arenguga, et kooslus saab stuudiosse minna juba mitme nurga alt proovitud sisuga, mitte täitsa toore materjaliga.

Jazzpianist kinnitas, et näeb ansamblikaaslaste erinevat tausta ja seost vabama muusikaga ehk erinevate improvisatsiooniliste vormidega ning see pigem toetab Randalu kui helilooja taotlusi.

"Olin algusest teadlik, et minu looming sellele kooslusele on kindla raamistiku ja ka nõudliku helikeelega, mis puudutab harmooniat ja rütmikat. Panustasin just sellele kontrastile, et materjali mängimise hetkes vabamalt käsitleda. Nemad sunnivad mind hetkes olema ja ka paindlikumalt muutuvate parameetritega kohanema. Tajun seda tänuväärse väljakutsena, mis iga hetk avardab."

